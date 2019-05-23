В квартире коллекционера полицейские нашли целый арсенал

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В конце апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире 49-летнего мужчины на улице Советской сотрудники уголовного розыска обнаружили предметы, похожие на холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы к ним.

Как пояснил хозяин квартиры, он является коллекционером оружия, приобретал его постепенно, начиная с 80-х годов прошлого века. Затем липчанин покупал и продавал эксклюзивное оружие с помощью различных сайтов.

Обнаруженный арсенал изъят и передан на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Липецкой области. По результатам экспертизы 17 предметов признаны холодным оружием, три предмета оказались огнестрельным боевым оружием.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», санкции которой предусматривают до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время проводится полный комплекс мероприятий, проверяется причастность мужчины к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



