Происшествия

сегодня, 14:25

В квартире коллекционера полицейские нашли целый арсенал

2 628
#оружие
В квартире коллекционера полицейские нашли целый арсенал

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В конце апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире 49-летнего мужчины на улице Советской  сотрудники уголовного розыска обнаружили предметы, похожие на холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы к ним.  

Как пояснил хозяин квартиры, он является коллекционером оружия, приобретал его постепенно, начиная с 80-х годов прошлого века. Затем липчанин покупал и продавал эксклюзивное оружие с помощью различных сайтов. 

Обнаруженный арсенал изъят и передан на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Липецкой области. По результатам экспертизы 17 предметов признаны холодным оружием, три предмета оказались огнестрельным боевым оружием. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», санкции которой предусматривают до четырех лет лишения свободы.  

В настоящее время проводится полный комплекс мероприятий, проверяется причастность мужчины к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
2 628
#оружие

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

24 минуты назад
"Какая Гадина Хмыренку на Хмыря накапала" ?.
ответить

Гость

46 минут назад
Ну что я могу предложить господа.. И теперь отечественный производитель, тульский токарев сегодня одни
ответить

Еще в рубрике

Бывшего сотрудника колонии будут судить за взятку от осужденного
#взятка
Бывшего сотрудника колонии будут судить за взятку от осужденного

26 минут назад

Происшествия
Мужчина выпустил кишки любовнику бывшей пассии
#поножовщина
4
Мужчина выпустил кишки любовнику бывшей пассии

53 минуты назад

Происшествия
Двое грабителей банков сбежали из-под домашнего ареста
#побег #ограбление
3
Двое грабителей банков сбежали из-под домашнего ареста

сегодня, 14:23

Происшествия
38-летний липчанин оставил случайную знакомую без золота
#кража
10
38-летний липчанин оставил случайную знакомую без золота

сегодня, 12:10

Происшествия
В Липецкой области пожарные отстояли жилые дома
#пожар
В Липецкой области пожарные отстояли жилые дома

сегодня, 09:33

Происшествия
В массовом столкновении на площади Петра пострадал 25-летний мужчина
#авария #ДТП
14
В массовом столкновении на площади Петра пострадал 25-летний мужчина

сегодня, 09:20

Происшествия