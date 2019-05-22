Происшествия

сегодня, 10:15

В Липецкой области за день разбились два мотоциклиста

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#Авария #ДТП
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 мая в Липецке на улице Студеновской 59-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис»,  допустил столкновение с мотоциклом «Балтмоторс» под управлением 37-летнего водителя.  Пострадавший мотоциклист доставлялся в ГБ СМП №1, после оказания помощи  отпущен.

В Ельце на улице Коммунаров 56-летний водитель «Лады Приора» допустил столкновение с мотоциклом 17-летнего парня. Подростка госпитализировали в ГУЗ «Елецкая городская больница».

В Липецке на улице Гагарина 43-летняя женщина,  управляя автомобилем  «Шевроле Ланос», сбила не пешеходном переходе 17-летнего юношу. Пострадавший  доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущен. 

В Елецком районе на автодороге «Малые Извалы- Большие Извалы - прим. к автодооге Орел-Тамбов» 72-летний водитель «Шевроле-Нива» допустил столкновение с автомобилем  «ВАЗ-210930» под управлением 51-летнего водителя. В ДТП пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ-210930»: 9-летняя девочка и 41-летняя женщина, помощь была оказана врачами службы медицины катастроф. 

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За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявлено 1487 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 100. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1053 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей. 

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#Авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Вован настоящий

4 минуты назад
Может вечерами станет на дорогах потише. Всё-таки 2 хруста выбыли. А то едут по дороге, а рёв стоит, как-будто он в космос взлетает. УРОДЫ!!!
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гость555

53 минуты назад
Аварии из будущего!!!Я думал сегодня 22 мая.
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indezit

сегодня, 10:54
ДТП с двухколёсными нужно записывать в красную книгу. Даже безаварийные поезда сбивают звёзд в наушниках, а супер-джеты сгорают при пробеге.
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Патологоанатом

сегодня, 10:33
Оба-на! Хорошая новость! Ещё две "трещотки" догонялись! Кто там ведёт счёт "выбытия" дилдоциклистов? Записывайте... :-))
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