В Липецкой области за день разбились два мотоциклиста

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 мая в Липецке на улице Студеновской 59-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», допустил столкновение с мотоциклом «Балтмоторс» под управлением 37-летнего водителя. Пострадавший мотоциклист доставлялся в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущен.

В Ельце на улице Коммунаров 56-летний водитель «Лады Приора» допустил столкновение с мотоциклом 17-летнего парня. Подростка госпитализировали в ГУЗ «Елецкая городская больница».

В Липецке на улице Гагарина 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», сбила не пешеходном переходе 17-летнего юношу. Пострадавший доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущен.

В Елецком районе на автодороге «Малые Извалы- Большие Извалы - прим. к автодооге Орел-Тамбов» 72-летний водитель «Шевроле-Нива» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-210930» под управлением 51-летнего водителя. В ДТП пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ-210930»: 9-летняя девочка и 41-летняя женщина, помощь была оказана врачами службы медицины катастроф.





За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1487 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 100. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1053 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.