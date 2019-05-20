Доброе утро, Липецк!

На календаре 20 мая, понедельник, год 2019. Если вы по какой-то причине не помните или не знаете, какой сейчас год и день, то эта информация вам поможет.

Если у вас есть кобылы и жеребцы, обязательно прогоните их сегодня по речной воде. А еще лучше — окатите их с головы до ног, и себя тоже можно. Сегодня старинный народный праздник Купальница. В общем и целом отличный праздник, чистота — залог здоровья. Если вы соблюдаете такого рода торжества, то вам невредно будет узнать, что сегодня именины у Акакия.Как обычно, каждый один и тот же день проживает по-разному. Португальский мореход Васко да Гама приплыл в Индию. Абрахам Ортелиус, бельгийский картограф создал нечто вроде первого в мире атласа, в котором учел и васкодагамские географические открытия.Фирма «Ливай Стросс» получила свежую, еще пахнущую типографией лицензию на производство штанов с заклепками на карманах и с тех пор 20 мая считается днем рождения джинсов.Штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной точки Евразии.Владимир Ильич Ульянов-Ленин приехал в ссылку в Шушенское. В ссылке он женился, обменявшись с новобрачной кольцами из медных пятаков, закончил книгу «Развитие капитализма в России», написал более 30 статей на революционную тему, и все это в перерывах между медовым месяцем, охотой, прогулками, походами по грибы и катанием на коньках. Владимир Ильич умел жить интересно.Каждый день должен быть прожит не зря. Поэтому начинать его надо с хорошей музыки.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков.Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем составит от 18 до 23 градусов тепла.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.Сегодня в Липецке будут отключать воду и электроэнергию. На время плановых работ на сетях свет отключат здесь:В части электроснабжения:

1. 09:00-17:00 Без эл.энергии: г/г «Лада».

2. 09:00-16:00 Без эл.энергии: ул. Морская; магазин; ИП; ЧП.

3. 13:00-17:00 20.05.19 и 21.05.19 Без эл.энергии:

ч/с ул. Пензенская; Таежная; Морская; Привокзальная; Владимирская; Южная; Краснодарская; Уступная; Байкальская; Майская; Владивостокская; Речная; санаторий «Сосновый Бор»; д/сад №12; шк. №37.

А холодную воду отключат по этим адресам:

1. 10:00-17:00 Без х.в.с.: ул. З. Космодемьянской,178, 228б, 259, 222а, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212.

2. 09:00-20:00 Без х.в.с.: ул. Фрунзе, 25а; ч/с ул. Скороходова; 40 лет Советской Армии.

3. 10:00-20:00 Без х.в.с.:

ул. Левобережная 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, ст.2, 28, 36, 5; пл. Мира, 1д (г-ца «Лагуна»), 1д/1, 6, 6а; С. Разина, 1 (д/с №134).

4. 10:00-17:00 Без х.в.с.:

ул. Минская; Смирнова; Солнечная; Городовикова; Медицинская; Рябиновая; Рудничная; Жактовская; Ударников; Прудная; Поселковая; Паровозная; Техническая.

Транспорт

Сегодня и завтра с 09.00 до 16.00 движение транспорта в районе дома №1 по улицу Кузнечная перекроют. Здесь будут производиться работы по опиловке деревьев. Так что рассчитываем пути объезда. Как и варианты проезда по участку проспекта Победы от памятника Танкистам до Кольцевой площади. И на проспекте Победы, и на улицах Меркулова и Папина собираются пробки.