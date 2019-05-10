Происшествия
28 минут назад
Рано утром в Липецке сгорел автомобиль такси
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Госпитализирован водитель автомобиля.
Сегодня около четырех часов утра в Липецке на улице Космонавтов загорелся автомобиль "Киа Рио" сервиса "Яндекс-такси". Машина была припаркована у проезжей части напротив ТЦ "Ноябрьский".
Сообщение о возгорании поступило в МЧС слишком поздно, поэтому когда на Космонавтов прибыли пожарные, "Киа" полыхал открытым пламенем и отстоять машину было уже невозможно.
С места пожара госпитализировали водителя автомобиля, у него обожжены лицо и руки.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС слишком поздно, поэтому когда на Космонавтов прибыли пожарные, "Киа" полыхал открытым пламенем и отстоять машину было уже невозможно.
С места пожара госпитализировали водителя автомобиля, у него обожжены лицо и руки.
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