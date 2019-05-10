Происшествия

28 минут назад

Рано утром в Липецке сгорел автомобиль такси

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#пожар
Рано утром в Липецке сгорел автомобиль такси

Госпитализирован водитель автомобиля.

Сегодня около четырех часов утра в Липецке на улице Космонавтов загорелся автомобиль "Киа Рио" сервиса "Яндекс-такси". Машина была припаркована у проезжей части напротив ТЦ "Ноябрьский".

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Сообщение о возгорании поступило в МЧС слишком поздно, поэтому когда на Космонавтов прибыли пожарные, "Киа" полыхал открытым пламенем и отстоять машину было уже невозможно.

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С места пожара госпитализировали водителя автомобиля, у него обожжены лицо и руки.


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#пожар

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