Рано утром в Липецке сгорел автомобиль такси

Госпитализирован водитель автомобиля.

Сегодня около четырех часов утра в Липецке на улице Космонавтов загорелся автомобиль "Киа Рио" сервиса "Яндекс-такси". Машина была припаркована у проезжей части напротив ТЦ "Ноябрьский".Сообщение о возгорании поступило в МЧС слишком поздно, поэтому когда на Космонавтов прибыли пожарные, "Киа" полыхал открытым пламенем и отстоять машину было уже невозможно.С места пожара госпитализировали водителя автомобиля, у него обожжены лицо и руки.