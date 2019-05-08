Происшествия

вчера, 22:50

Камера наблюдения записала наезд автомобиля на павильон и женщину

9 1028
#Авария #ДТП
Камера наблюдения записала наезд автомобиля на павильон и женщину
Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Горького и Первомайской автомобиль «Датсун» врезался в остановочно-торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю женщину. Ее госпитализировали с места ДТП врачи службы «Медицины катастроф».

Момент аварии попал на запись камеры наблюдения.
9 1028
#Авария #ДТП

Комментарии (9)

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Два сюжета с ДТП

10 минут назад
В одном две дамы, в другом мужчины. А какие разные комментарии )))
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Енот

43 минуты назад
Сам,тоже,будь осторожен,, спасибо,за предупреждение,предупрежден-значит вооружен,говорил судья Уоргрейв
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предполагаю

44 минуты назад
По-моему, она побоялась в правый бок получить.
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Сам,тоже,будь осторожен,

47 минут назад
Енот,
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Енот

58 минут назад
несчастный случай,будьте осторожны
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Александр

59 минут назад
Это чисто женская авария ( не в обиду женщины) мозг у них так работает при малейшей стрессовой ситуации вводит в ступор
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неужели

вчера, 23:28
Она трезвая?
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Точняк!

вчера, 23:24
Александр,
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Александр

вчера, 23:13
надо наказать тех,кто выдал ей права
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