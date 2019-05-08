Происшествия
вчера, 22:50
Камера наблюдения записала наезд автомобиля на павильон и женщину
Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Горького и Первомайской автомобиль «Датсун» врезался в остановочно-торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю женщину. Ее госпитализировали с места ДТП врачи службы «Медицины катастроф».
Момент аварии попал на запись камеры наблюдения.
Момент аварии попал на запись камеры наблюдения.
Два сюжета с ДТП
Енот
предполагаю
Сам,тоже,будь осторожен,
Енот
Александр
неужели
Точняк!
Александр