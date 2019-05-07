Жители Липецка и Ельца хотят получить господдержку на капитальный ремонт

После семинаров на тему как получить от государства финансовую поддержку на капитальный ремонт — их провел Фонд капитального ремонта Липецкой области, - собственники некоторых многоквартирных домов в Липецке и Ельце уже написали заявки на получение софинансирования.

Жители многоквартирных домов могут получить государственную поддержку для проведения энергоэффективного капитального ремонта — в нынешнем году порядок предоставления такой помощи был упрощен. В Фонде капитального ремонта Липецкой области напомнили, что проект по предоставлению государственной финансовой поддержки на энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных домов был запущен в 2017 году и правила действовали год. Опыт показал — собственники заинтересованы в получении средств на капитальный ремонт своих домов, а регионы предложили продлить программу и упростить механизм предоставления средств для софинансирования. В результате вышел документ — Постановление Правительства РФ №114 от 11 февраля 2019 года.

Так, жители могут рассчитывать на господдержку в том случае, если был проведен ремонт с использованием энергоэффективных мероприятий (утепление фасада, установка узлов учета, индивидуальных тепловых пунктов, теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей). По итогам проведенных работ должна возникнуть экономия расходов на оплату коммунальных услуг (тепловой энергии, горячего водоснабжения, электрической энергии) не менее чем на 10%. Финансовая поддержка государства может составить до 80% от общей стоимости услуг и работ по проведенному энергоэффективному капитальному ремонту дома на общую сумму до 5 млн. рублей. Она выделяется на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, выполненных в ходе проведения работ и услуг по капитальному ремонту дома, а также на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в целях оплаты работ по капитальному ремонту дома.

Для того, чтобы жители Липецкой области узнали о возможностях программы, Фонд капитального ремонта провел семинары с собственниками многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах в г. Липецк, в г. Елец. По результатам таких встреч жители нескольких домов заполнили заявки на получение софинансирования. Всего на сегодняшний день на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, формируют фонд капитального ремонта 463 многоквартирных дома.

Фонд капитального ремонта призывает жителей региона быть активными и использовать возможность получения софинансирования энергоэффективного капитального ремонта. Финансовая поддержка перечисляется по факту выполненных работ и подтверждения экономии, однако заявку для получения средств необходимо подать на стадии принятия решения о проведении капитального ремонта. Для того чтобы облегчить собственникам расчет прогноза экономического эффекта на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ создан «Помощник ЭКР».



