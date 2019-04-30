Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

6 649
1
Доброе утро, Липецк!

30 апреля, 2019 год. У кого сегодня день рождения, тот по гороскопу Телец. И это очень даже неплохо.

День в истории

Сегодня славный день в нашей истории: именно 30 апреля бойцы советской армии водрузили Знамя Победы на крыше Рейстага. Это был символ полного крушения нацизма, снимки горящего Рейхстага с развевающимся советским стягом над куполом, вошли в историю. В этот же самый день Адольф Гитлер наложил на себя руки. До полной и окончательной капитуляции Германии осталось всего 9 дней. Или, точнее, целых 9 дней – для тех, кто пережил ту войну, это были долгие-долгие дни. 
Поздравляем вас, дорогие читатели с этой датой. Ее не грех отметить. 

Музыкальная пауза

«Это именно оно, это точно оно! И у меня на это чуйка!» Сегодня мы подпеваем этой песне и вас приглашаем. 


Немножко холодно

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем температура составит от 11 до 16 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью около нуля градусов, днем от 13 до 15 градусов тепла. 

Транспорт

Хоть вторник сегодня и ненастоящий, утром пробки на городских улицах вполне реальные. Кажется, все липчане решили спозаранку и скоро-скоро переделать все дела и со спокойной душой отправиться на майские каникулы.



 Свет будет только в окошке

30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Садовая, ул. Зоологическая, ул. Сенная, пер. Рядовой, ул. Индустриальная, ул. Буденного, ул. Речная;

6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк»;  

7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул. Зеленая, ул. Ильича, пер. Театральный, пер.1-вый Моторный, пер. 1-вый Садовый, пер. Стандартный.

Тем временем
Некоторые новости в ленте мировых событий вызывают у нас щекотный, щенячий восторг. «В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов», - пишет ЛЕНТА.РУ.

Откуда такой вывод? Норвежские рыбаки обнаружили белуху, на которой был туго затянутый обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Рыбаки божились, что кит вел себя странно: следовал неотступно за их лодкой, пытался стянуть ремни и веревки с их бортов. Это очень подозрительное, типично русское поведение, так поразило рыбаков, что их сковал ужас. Тем не менее, белуха-шпионка дала себя погладить, что тоже подозрительно – она же не кошка, верно? С чего это вдруг такая лояльность к норвежским рыбакам? По неподтвержденным фактам белуха даже обладала российскими майорскими погонами, отчетливо ругалась русским матом и, выпуская фонтаны воды, явно пыталась распылить «Новичок».  
«Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть», - метко высказался много лет назад Уильям Шекспир. Ведь если подумать, то действительно, почему бы нам не завести подразделенья дрессированных боевых китов? Пусть топят за Россию вместе с уже имеющимися батальонами белок-ниндзя и президентским воздушным флотом альбатросов!

С новым днем тебя, предпервомайский Липецк! Приходи на страницы GOROD48 за свежими новостями, да и оставайся. 

6 649
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

2 минуты назад
а у нас в области, путем фальсификации выборов ,нелегитимные чинуши остановили рост общества, это примерно, как как гитлер наложил на себя руки, а эти бездари и тунеядцы наложили руки на справедливость -147 процентов
ответить

123

5 минут назад
Утро доброе, Как. Ты. Задолбал.
ответить

Никола

6 минут назад
Утро доброе, тоже жду
ответить

Слышь ты удурок

49 минут назад
Утро доброе, 7 иди проспись- умойся, на толчок сходи, мод полегчает)))
ответить

А

50 минут назад
Чёйто сегодня маловато)))
ответить

Утро доброе

сегодня, 07:07
Будет , когда сдохнет Путин и его пристебаи ( ?, ) !.
ответить

Еще в рубрике

Студии в Липецке подорожали на 9,3%
#жилье #цена
7
Студии в Липецке подорожали на 9,3%

вчера, 17:53

Общество
На выборах ректора ЛГПУ победила Нина Федина
#Нина Федина #ЛГПУ
На выборах ректора ЛГПУ победила Нина Федина

вчера, 17:49

Общество
1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу спиртного
#спиртное #ограничение
16
1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу спиртного

вчера, 17:44

Общество
В Хлевном двое ранее судимых мужчин забили насмерть собутыльника
#Убийство
12
В Хлевном двое ранее судимых мужчин забили насмерть собутыльника

вчера, 17:23

Общество
В Липецкой области обнаружен геоглиф
#геоглифы
15
В Липецкой области обнаружен геоглиф

вчера, 17:21

Общество
В мэрии Ельца обещают заняться сохранением белокаменных плит старинных мостовых
#Елец #ТомСойер Фест
3
В мэрии Ельца обещают заняться сохранением белокаменных плит старинных мостовых

вчера, 16:58

Общество