Доброе утро, Липецк!

30 апреля, 2019 год. У кого сегодня день рождения, тот по гороскопу Телец. И это очень даже неплохо.

День в истории



Сегодня славный день в нашей истории: именно 30 апреля бойцы советской армии водрузили Знамя Победы на крыше Рейстага. Это был символ полного крушения нацизма, снимки горящего Рейхстага с развевающимся советским стягом над куполом, вошли в историю. В этот же самый день Адольф Гитлер наложил на себя руки. До полной и окончательной капитуляции Германии осталось всего 9 дней. Или, точнее, целых 9 дней – для тех, кто пережил ту войну, это были долгие-долгие дни.

Поздравляем вас, дорогие читатели с этой датой. Ее не грех отметить.



Музыкальная пауза



«Это именно оно, это точно оно! И у меня на это чуйка!» Сегодня мы подпеваем этой песне и вас приглашаем.





Немножко холодно



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков.



Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем температура составит от 11 до 16 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью около нуля градусов, днем от 13 до 15 градусов тепла.



Транспорт



Хоть вторник сегодня и ненастоящий, утром пробки на городских улицах вполне реальные. Кажется, все липчане решили спозаранку и скоро-скоро переделать все дела и со спокойной душой отправиться на майские каникулы.







Свет будет только в окошке



30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Садовая, ул. Зоологическая, ул. Сенная, пер. Рядовой, ул. Индустриальная, ул. Буденного, ул. Речная;



6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк»;



7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул. Зеленая, ул. Ильича, пер. Театральный, пер.1-вый Моторный, пер. 1-вый Садовый, пер. Стандартный.



Тем временем

Некоторые новости в ленте мировых событий вызывают у нас щекотный, щенячий восторг. «В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов», -



Откуда такой вывод? Норвежские рыбаки обнаружили белуху, на которой был туго затянутый обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Рыбаки божились, что кит вел себя странно: следовал неотступно за их лодкой, пытался стянуть ремни и веревки с их бортов. Это очень подозрительное, типично русское поведение, так поразило рыбаков, что их сковал ужас. Тем не менее, белуха-шпионка дала себя погладить, что тоже подозрительно – она же не кошка, верно? С чего это вдруг такая лояльность к норвежским рыбакам? По неподтвержденным фактам белуха даже обладала российскими майорскими погонами, отчетливо ругалась русским матом и, выпуская фонтаны воды, явно пыталась распылить «Новичок».

«Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть», - метко высказался много лет назад Уильям Шекспир. Ведь если подумать, то действительно, почему бы нам не завести подразделенья дрессированных боевых китов? Пусть топят за Россию вместе с уже имеющимися батальонами белок-ниндзя и президентским воздушным флотом альбатросов!



С новым днем тебя, предпервомайский Липецк! Приходи на страницы GOROD48 за свежими новостями, да и оставайся.



Сегодня славный день в нашей истории: именно 30 апреля бойцы советской армии водрузили Знамя Победы на крыше Рейстага. Это был символ полного крушения нацизма, снимки горящего Рейхстага с развевающимся советским стягом над куполом, вошли в историю. В этот же самый день Адольф Гитлер наложил на себя руки. До полной и окончательной капитуляции Германии осталось всего 9 дней. Или, точнее, целых 9 дней – для тех, кто пережил ту войну, это были долгие-долгие дни.Поздравляем вас, дорогие читатели с этой датой. Ее не грех отметить.«Это именно оно, это точно оно! И у меня на это чуйка!» Сегодня мы подпеваем этой песне и вас приглашаем.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков.Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем температура составит от 11 до 16 градусов тепла.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью около нуля градусов, днем от 13 до 15 градусов тепла.Хоть вторник сегодня и ненастоящий, утром пробки на городских улицах вполне реальные. Кажется, все липчане решили спозаранку и скоро-скоро переделать все дела и со спокойной душой отправиться на майские каникулы.30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Садовая, ул. Зоологическая, ул. Сенная, пер. Рядовой, ул. Индустриальная, ул. Буденного, ул. Речная;6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк»;7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул. Зеленая, ул. Ильича, пер. Театральный, пер.1-вый Моторный, пер. 1-вый Садовый, пер. Стандартный.Некоторые новости в ленте мировых событий вызывают у нас щекотный, щенячий восторг. «В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов», - пишет ЛЕНТА.РУ.Откуда такой вывод? Норвежские рыбаки обнаружили белуху, на которой был туго затянутый обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Рыбаки божились, что кит вел себя странно: следовал неотступно за их лодкой, пытался стянуть ремни и веревки с их бортов. Это очень подозрительное, типично русское поведение, так поразило рыбаков, что их сковал ужас. Тем не менее, белуха-шпионка дала себя погладить, что тоже подозрительно – она же не кошка, верно? С чего это вдруг такая лояльность к норвежским рыбакам? По неподтвержденным фактам белуха даже обладала российскими майорскими погонами, отчетливо ругалась русским матом и, выпуская фонтаны воды, явно пыталась распылить «Новичок».«Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть», - метко высказался много лет назад Уильям Шекспир. Ведь если подумать, то действительно, почему бы нам не завести подразделенья дрессированных боевых китов? Пусть топят за Россию вместе с уже имеющимися батальонами белок-ниндзя и президентским воздушным флотом альбатросов!С новым днем тебя, предпервомайский Липецк! Приходи на страницы GOROD48 за свежими новостями, да и оставайся.