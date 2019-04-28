Делегацию липчан с Благодатным огнём встречали уже у трапа самолёта

На летном поле собрались работники аэропорта - примерно два десятка человек.





В Липецк из Москвы вернулся чартерный рейс, организованный НЛМК, с делегацией доставившей Благодатный огонь. Самолет встречали уже на летном поле - работники аэропорта, а в зале прилета огонь ждали около пятисот человек. Многие из них приехали в аэропорт за полтора часа до приземления чартера.Лампады огнем внесли в аэропорт под дружное «Воинстину воскресе!». Огонь расходился по толпе мгновенно. Многие, получив частицу Благодатного огня, сразу садились в машины - нужно доставить ее в храм. Из-за большого скопления автомобилей на выезде из аэропорта образовалась пробка. Мало помогали даже спецсигналы.С машинами сопровождения, прибывшая из Москвы делегация, отправилась Христо-Рождественский собор. В соборе огонь ждали более 600 верующих, у ступеней храма стояли священослужители, которые поблагодарили участников миссии. Благодатный огонь передали викарию Липецкой епархии Евфимию. По храму огонь расходился под людской хор «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Священнослужители просили прихожан передавать огонь друг другу, чтобы ускорить процесс, но верующие старались лично получить огонь от свечи викария.Напомним, вечером в субботу из Липецка вылетела делегация за Благодатным огнём. На борту самолёта находились 13 пассажиров - общественники, политики, представители прессы и авиации, священнослужители. Они одними из первых получили Благодатный огонь в аэропорту «Внуково-1» и сразу же отправились в обратный рейс на Липецк.