Общество
сегодня, 12:08
На выезде из Липецка нарисуют гигантское граффити
Эскиз выберут по конкурсу, заявки еще принимают.
Управление Октябрьским округом Липецка продлило прием заявок на участие в конкурсе граффити «Арт-объект». Свои эскизы можно до середины мая присылать в управление. Первоначально срок приема рисунков от конкурсантов был установлен до 20 марта. Из-за возникших организационных вопросов конкурс решили продлить.
Также изменена площадка размещения рисунка. Теперь под 185-метровое граффити отдают ограждение водозабора ЛГЭК. Оно расположено на Воронежском шоссе, на выезде из Липецка. Граффити планируют выбрать с привлечением специального жюри, включить в него городских архитекторов.
Главные требования к эскизам конкурсантов — выполнение рисунка в трех цветах, его эстетическая привлекательность и патриотичный сюжет. В рисунке может быть изображен любой сюжет на патриотическую тематику: хоть Ледовое побоище, хоть события последних лет.
Формирование комиссии запланировано на середину мая, рассказали GOROD48 в управлении Октябрьским округом. Жюри выберет лучший рисунок. Пока на конкурс поступило около десяти заявок, в том числе — от художников из других регионов. Победитель не только к 12 июня — Дню России — оставит свой след в истории Липецка и украсит город граффити, но также получит полезный приз и благодарственное письмо.
Также изменена площадка размещения рисунка. Теперь под 185-метровое граффити отдают ограждение водозабора ЛГЭК. Оно расположено на Воронежском шоссе, на выезде из Липецка. Граффити планируют выбрать с привлечением специального жюри, включить в него городских архитекторов.
Главные требования к эскизам конкурсантов — выполнение рисунка в трех цветах, его эстетическая привлекательность и патриотичный сюжет. В рисунке может быть изображен любой сюжет на патриотическую тематику: хоть Ледовое побоище, хоть события последних лет.
Формирование комиссии запланировано на середину мая, рассказали GOROD48 в управлении Октябрьским округом. Жюри выберет лучший рисунок. Пока на конкурс поступило около десяти заявок, в том числе — от художников из других регионов. Победитель не только к 12 июня — Дню России — оставит свой след в истории Липецка и украсит город граффити, но также получит полезный приз и благодарственное письмо.
АЛЕКС 1
ВИКТОР БУРЯКОВ
и там замочим ?
АЛЕКС 1
АЛЕКС 1
АЛЕКС 1
Липецк
Малевич
Денег Нет
я