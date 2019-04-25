Общество

сегодня, 12:08

На выезде из Липецка нарисуют гигантское граффити

12 560
#граффити #конкурс
На выезде из Липецка нарисуют гигантское граффити

Эскиз выберут по конкурсу, заявки еще принимают.

Управление Октябрьским округом Липецка продлило прием заявок на участие в конкурсе граффити «Арт-объект». Свои эскизы можно до середины мая присылать в управление. Первоначально срок приема рисунков от конкурсантов был установлен до 20 марта. Из-за возникших организационных вопросов конкурс решили продлить.

Также изменена площадка размещения рисунка. Теперь под 185-метровое граффити отдают ограждение водозабора ЛГЭК. Оно расположено на Воронежском шоссе, на выезде из Липецка. Граффити планируют выбрать с привлечением специального жюри, включить в него городских архитекторов.

Главные требования к эскизам конкурсантов — выполнение рисунка в трех цветах, его эстетическая привлекательность и патриотичный сюжет. В рисунке может быть изображен любой сюжет на патриотическую тематику: хоть Ледовое побоище, хоть события последних лет.

Формирование комиссии запланировано на середину мая, рассказали GOROD48 в управлении Октябрьским округом. Жюри выберет лучший рисунок. Пока на конкурс поступило около десяти заявок, в том числе — от художников из других регионов. Победитель не только к 12 июня — Дню России — оставит свой след в истории Липецка и украсит город граффити, но также получит полезный приз и благодарственное письмо.
12 560
#граффити #конкурс

Комментарии (12)

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АЛЕКС 1

4 минуты назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, Да вы ярый АНТИСЕМИТ !!! ))) Правильно, если в кране нет воды - значит выпили жиды !!!! У вас растройство психики на национальном вопросе или Рен-Тв пересмотрели!
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ВИКТОР БУРЯКОВ

19 минут назад
АЛЕКС 1, А как вам холокост русского народа евреями с 91-го? Почему Уваркина должна оправдываться?
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и там замочим ?

25 минут назад
а можно нарисовать Путина в сортире, как он мочит ? Это же будет патриотично ? И надпись сделать " В сортире поймаем - и там замочим ?"
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АЛЕКС 1

29 минут назад
ЛАДНО НАПИШУ Я - В обращении на странице в Instagram Уваркина подчеркнула, что с уважением относится к представителям всех национальностей и конфессий, и отметила, что сама воспитана в многонациональной семье. «Прекрасно понимаю, что фраза, сказанная мной на общественных слушаниях, совершенно неуместна. Прекрасно осознаю, что задела чувства многих людей. И как человек, и как руководитель прошу прощения у всех, кого оскорбили мои слова», – добавила врио главы города.
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АЛЕКС 1

32 минуты назад
Временно исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина принесла извинения за слова о «еврейской фамилии», прозвучавшие во время ее публичного выступления на встрече с жителями города.
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АЛЕКС 1

33 минуты назад
А что не напишите как наша мэриха на всю страну отличилась ??? Врио главы Липецка извинилась за слова о «еврейской фамилии»
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Липецк

37 минут назад
Это не благодарная работа
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Малевич

39 минут назад
А давайте там нарисуем трёх богатырей. Артамонова, Тузова и Аверова. И сестрицу Аленушку-Уваркину, плачущую над братцем-Якутиным. Чем не патриотическое граффити?
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Денег Нет

41 минуту назад
а Вы держитесь. пожалуй этим и нужно будет подписать этот арт-объект
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я

48 минут назад
Главное, рисунок в трёх цветах - красном, синем и белом. Мы ни чем не хуже укропов! Наши заборы самые красивые и патриотичные! А рисунок в 4-х цветах - расшатывание скреп.
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