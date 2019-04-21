Липецкий силач 34 раза поднял … самого себя (ФОТО)

В Кубке мира в Белгороде липчане заняли три первых места.

Великолепно выступили силачи липецкого «Динамо» в Белгороде на Кубке мира по пауэрлифтингу, который прошел в рамках фестиваля силовых видов спорта «ZEUS III».

42-летний Владислав Комаров среди спортсменов 40-44 лет стал обладателем главного трофея в весовой категории до 85 кг в так называемом силовом двоеборье.

В первом виде двоеборья – классическом жиме лежа наш земляк зафиксировал штангу весом в 177,5 кг. Второе вид программы был не менее интересным – жим собственного веса на количество повторений. Владимиру вручили штангу весом в 85 кг, и он должен был поднять ее, как можно больше. В итоге Комаров поднял «сам себя» 34 раза, что не только стало лучшим результатом, но и позволило липчанину подтвердить звание мастера спорта РФ.

В Белгороде соревновались «и стар, и млад». Среди одних из самых «ветеранистых» участников наш Александр Жеребцов боролся за победу в возрастной категории 60-64 года в весовой категории до 102,5 кг.

63-летний атлет в классическом жиме показал результат 127,5 кг. Затем он поднимал «собственный вес» и справился с этим 12 раз. Итог – первое место.

Среди подростков 16-17 лет старался не отстать от старших товарищей Дмитрий Гунькин в категории до 85 кг. Дмитрий выступал в отдельном упражнении, его ровесникам в отличие от взрослых требовалось поднимать половину собственного веса. 42,5-килограммовую штангу липчанин в итоге поднял 52 раза и тоже занял первое место.







Фото предоставлено участниками соревнований.