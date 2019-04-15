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Время и место дебатов Зеленского и Порошенко уточнено

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#выборы #дебаты #Украина
Время и место дебатов Зеленского и Порошенко уточнено

Претенденты на пост президента Украины встретятся 19 апреля.

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", пишет " Газета."

Порошенко, в свою очередь, чтобы встретиться с Зеленским, пришел к «Олимпийскому» в воскресенье, 14 апреля. Ранее он настаивал именно на этой дате, однако актер с этим не соглашался. Выступая в этот день перед журналистами, Порошенко заверил, что сделает все возможное, чтобы дебаты состоялись. Как передают « Известия», Владимир Зеленский не смог приехать на дебаты на стадион «Олимпийский. Действующий президент прождал его там около часа. За это время он ответил на вопросы журналистов, спел песню на мотив«Ты ж меня обманула», а также выразил надежду встретиться с оппонентом в понедельник, 15 апреля, в студии программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Второй тур выборов президента Украины пройдет в следующее воскресенье.
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#выборы #дебаты #Украина

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