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В ТЦ «Океания» в Москве треснул гигантский аквариум
Аквариум объемом более миллиона литров открылся после реконструкции
Самый высокий в мире цилиндрический аквариум с экскурсионным лифтом внутри закрыли для обзора после технологической аварии — пол расположенного на западе Москвы торгово-развлекательного комплекса "Океания" оказался залит соленой водой, сообщает Вести.ру.
Очевидцы сняли на видео бьющую из треснувшего акрила струю, мокрый пол и залитый водой эскалатор. Спустя несколько часов течь устранили, а значительную часть подводного мира скрыли от глаз посетителей.
Последние несколько месяцев созданный при помощи двух прозрачных акриловых цилиндров диаметром 5 и 10 метров аквариум находился на ремонте. Недавно его вновь заполнили водой — а это около миллиона литров, — однако об официальном открытии ничего не сообщалось.
Очевидцы сняли на видео бьющую из треснувшего акрила струю, мокрый пол и залитый водой эскалатор. Спустя несколько часов течь устранили, а значительную часть подводного мира скрыли от глаз посетителей.
Последние несколько месяцев созданный при помощи двух прозрачных акриловых цилиндров диаметром 5 и 10 метров аквариум находился на ремонте. Недавно его вновь заполнили водой — а это около миллиона литров, — однако об официальном открытии ничего не сообщалось.