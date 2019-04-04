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В ТЦ «Океания» в Москве треснул гигантский аквариум

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В ТЦ «Океания» в Москве треснул гигантский аквариум

Аквариум объемом более миллиона литров открылся после реконструкции

Самый высокий в мире цилиндрический аквариум с экскурсионным лифтом внутри закрыли для обзора после технологической аварии — пол расположенного на западе Москвы торгово-развлекательного комплекса "Океания" оказался залит соленой водой, сообщает Вести.ру.

Очевидцы сняли на видео бьющую из треснувшего акрила струю, мокрый пол и залитый водой эскалатор. Спустя несколько часов течь устранили, а значительную часть подводного мира скрыли от глаз посетителей.


Последние несколько месяцев созданный при помощи двух прозрачных акриловых цилиндров диаметром 5 и 10 метров аквариум находился на ремонте. Недавно его вновь заполнили водой — а это около миллиона литров, — однако об официальном открытии ничего не сообщалось.
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