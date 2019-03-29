Происшествия

47 минут назад

Задержан житель Усмани за избиение в Санкт-Петербурге полицейского 7 лет назад

1 386
#розыск #задержание
Задержан житель Усмани за избиение в Санкт-Петербурге полицейского 7 лет назад

Усманец ранее отбывал 15-летний срок за убийство двух полицейских

Как сообщают СМИ Санкт-Петербурга, задержан и доставлен в северную столицу житель Усмани, находившийся 7 лет в розыске за избиение полицейского в кафе «Чаплин Холл».

Интересно, что в 90-х годах усманец был приговорен к пожизненному сроку за убийство двух полицейских. Но позже ему заменили пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Отбыв их полностью, он обосновался в Санкт-Петербурге, где примкнул к одной из ОПГ.

В 2012 году он стал участником драки, в которой пострадал следователь полиции.

В данный момент усманец снова на свободе. По делу о драке в «Чаплин Холле» ему вменили  часть 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), и отпустили по подписку о невыезде.

1 386
#розыск #задержание

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Генерал бикасов

9 минут назад
Жаль , что не добил мента ,собаку!
ответить

Еще в рубрике

В результате двойного столкновения под колесами «ВАЗа» оказалась пенсионерка
#авария #ДТП
1
В результате двойного столкновения под колесами «ВАЗа» оказалась пенсионерка

42 минуты назад

Происшествия
Мужчину привязали к трубе и жестоко избили
#лишение свободы #побои
5
Мужчину привязали к трубе и жестоко избили

49 минут назад

Происшествия
Перепись населения обошлась жительнице Усмани в 59 000 рублей
#кража
1
Перепись населения обошлась жительнице Усмани в 59 000 рублей

сегодня, 09:40

Происшествия
Сердобольная липчанка лишилась 31 000 рублей
#мошенничество
Сердобольная липчанка лишилась 31 000 рублей

сегодня, 09:22

Происшествия
Сотрудника автоколонны раздавила маршрутка
#несчастный случай
4
Сотрудника автоколонны раздавила маршрутка

сегодня, 09:10

Происшествия
С крыши пятиэтажки упал пенсионер
#падение с высоты
9
С крыши пятиэтажки упал пенсионер

сегодня, 09:00

Происшествия