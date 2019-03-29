Задержан житель Усмани за избиение в Санкт-Петербурге полицейского 7 лет назад

Усманец ранее отбывал 15-летний срок за убийство двух полицейских

Как сообщают СМИ Санкт-Петербурга, задержан и доставлен в северную столицу житель Усмани, находившийся 7 лет в розыске за избиение полицейского в кафе «Чаплин Холл».



Интересно, что в 90-х годах усманец был приговорен к пожизненному сроку за убийство двух полицейских. Но позже ему заменили пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Отбыв их полностью, он обосновался в Санкт-Петербурге, где примкнул к одной из ОПГ.



В 2012 году он стал участником драки, в которой пострадал следователь полиции.



В данный момент усманец снова на свободе. По делу о драке в «Чаплин Холле» ему вменили часть 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), и отпустили по подписку о невыезде.



