Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Стоимость счетчиков составит 11 - 15 тысяч рублей.

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.



Такая система включает «умные» счетчики в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.



Создание интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.



Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс. рублей). При этом расходы на монтаж планируется включить в тариф для населения.



Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.

