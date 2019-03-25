58 минут назад
Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще
Более 1,3 тыс. патентов выдала налоговая служба в прошлом году. Их обладателями стали порядка 1 тысячи предпринимателей, что на 25% больше, чем годом ранее. Кроме того, 37 индивидуальных предпринимателей воспользовались «налоговыми каникулами» и стали обладателями патентов с налоговой ставкой 0%.
Так, патентов на сдачу недвижимости в аренду было выдано 268 патентов или 20,1% от общего количества, по виду «розничная торговля» предприниматели Липецкой области получили 250 патентов (18,8% от общего количества), для проведения монтажных, сантехнических и сварочных работ было выдано 147 патентов, что составляет 11% от общего количества.
Годом ранее в число лидеров входили также патенты по виду деятельности «услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству» с 10% от общего количества.
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