Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще

Более 1,3 тыс. патентов выдала налоговая служба в прошлом году. Их обладателями стали порядка 1 тысячи предпринимателей, что на 25% больше, чем годом ранее. Кроме того, 37 индивидуальных предпринимателей воспользовались «налоговыми каникулами» и стали обладателями патентов с налоговой ставкой 0%.

Наиболее востребованными у липчан оказались такие виды деятельности, как «сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности», «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли», «услуги по производству монтажных, санитарно-технических и сварочных работ».



Так, патентов на сдачу недвижимости в аренду было выдано 268 патентов или 20,1% от общего количества, по виду «розничная торговля» предприниматели Липецкой области получили 250 патентов (18,8% от общего количества), для проведения монтажных, сантехнических и сварочных работ было выдано 147 патентов, что составляет 11% от общего количества.



Годом ранее в число лидеров входили также патенты по виду деятельности «услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству» с 10% от общего количества.



