Общество

58 минут назад

Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще

2 340
#патенты #налоги
Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще

Более 1,3 тыс. патентов выдала налоговая служба в прошлом году. Их обладателями стали порядка 1 тысячи предпринимателей, что на 25% больше, чем годом ранее. Кроме того, 37 индивидуальных предпринимателей воспользовались «налоговыми каникулами» и стали обладателями патентов с налоговой ставкой 0%. 

Наиболее востребованными у липчан оказались такие виды деятельности, как «сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности», «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли», «услуги по производству монтажных, санитарно-технических и сварочных работ». 

Так, патентов на сдачу недвижимости в аренду было выдано 268 патентов или 20,1% от общего количества, по виду «розничная торговля» предприниматели Липецкой области получили 250 патентов (18,8% от общего количества), для проведения монтажных, сантехнических и сварочных работ было выдано 147 патентов, что составляет 11% от общего количества.

Годом ранее в число лидеров входили также патенты по виду деятельности «услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству» с 10% от общего количества. 

2 340
#патенты #налоги

Комментарии (2)

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Импотент

2 минуты назад
Патенты берут импотенты
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ужас

43 минуты назад
Всё! Теперь я стал жить спокойнее и зп сразу выросла и цены упали! Ведь бизнесу стало хорошо!
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