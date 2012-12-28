Пропавшего пенсионера нашли живым в глубоком овраге

Поиски 78-летнего жителя Задонского округа продолжались почти 14 часов.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Липецкая область» рассказали, как велись поиски 78-летнего жителя села Болховское Задонского округа, пропавшего без вести днем 2 июля.Волонтеры развернули в селе штаб, отправив несколько пеших групп на прочёсывание оврагов и лесополосы.В начале второго часа ночи дна из групп услышала слабый голос в стороне от дороги. Волонтеры пошли на звук через высокие заросли, и нашли пожилого мужчину сидящим у дерева в глубоком овраге. Видимых травм у пенсионера не оказалось, но не мог выбраться из оврага самостоятельно. Добровольцы напоили его водой, вызвали полицию и скорую помощь. От госпитализации мужчина отказался, и его отвезли к жене, которая весь день ждала новостей.