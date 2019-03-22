В Долгоруковском районе у должника по алиментам арестовали землю

В результате мужчина выплатил 182 тысячи рублей.

Большевистский лозунг «Землю – крестьянам» опровергли судебные приставы Долгоруковского района.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, они наложили арест на земельный участок, принадлежащий местному жителю, за которым числился долг по алиментам. Накануне посевной владелец земли сумел найти деньги и выплатил всю сумму – 182 тысячи рублей, после чего арест был снят.

Приставы отчитались о новом успешном деле, но вместе с тем в сообщениях пресс-службы ведомства полно примеров, когда алиментщики накапливают и более серьезные суммы долга, не сталкиваясь с арестом имущества.



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