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Прокурор запросил для Олега Бойцова 1,5 миллиона рублей штрафа

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#Олег Бойцов
Прокурор запросил для Олега Бойцова 1,5 миллиона рублей штрафа

Но бывшего депутата Липецкого горсовета не оштрафуют более чем на миллион - его уголовное дело слушается в особом порядке.

Сегодня в Советском районном суде Липецка слушается уголовное дело руководителя ООО «Строительная Компания» Олега Бойцова. Его обвиняют в сокрытии крупной денежной суммы, за счет которой должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). По версии следствия, Бойцов, зная об аресте счетов компании, в связи с более чем 10-миллионной задолженностью по налогам и страховым взносам, путем производства взаиморасчётов со своими дебиторами через третьих лиц, умышленно воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки, направив сокрытые более 9 млн рублей на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой обязательных платежей в бюджет.

- Меня фактически обвиняют в том, что я платил своим рабочим вбелую рыночную зарплату, доходившую до 40 тысяч рублей. А по муниципальным контрактам я должен был платить строителям по 16-18 тысяч рублей. Но где бы я нашел квалифицированных специалистов на такую зарплату? Поэтому та сумма, которая фигурирует в материалах уголовного дела, - это неоплаченные налоги на белую зарплату, которые не были учтены в расценках по муниципальным контрактам. Но те суммы налогов, которые я был должен заплатить государству по муниципальным налогам, я все отдал, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Олег Бойцов.

Олег Бойцов согласился с предъявленным обвинением, поэтому его уголовное дело слушается в особом порядке. Представитель гособвинения запросил у суда приговорить строителя к штрафу в размере 1,5 млн рублей. Впрочем, бывшего депутата Липецкого горсовета не оштрафуют более чем на миллион.

Напомним, что в минувший понедельник Олег Бойцов добровольно отказался от мандата депутата городского Совета, понимая, что ему будет вынесен обвинительный приговор.
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#Олег Бойцов

Комментарии (5)

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кумычок

5 минут назад
а тебя посадят за коммент
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Мимоходом

7 минут назад
Только сажать. И с полной конфискацией нажитого непосильным трудом.
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Едеаст-пидerastы

22 минуты назад
Это достояние России
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Булат

23 минуты назад
Для него лям раз плюнуть, оплатит и будет посвистывает.
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ЕДЕРАСТЫ НЕПОДСУДНЫ!

40 минут назад
Он же не пару штанов и з магазина увёл
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