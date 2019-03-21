Доменщики НЛМК поделились опытом с российскими и зарубежными коллегами

В 2018 году новолипчане выпустили рекордный объем чугуна - 13,2 млн тонн.

На НЛМК прошел завершающий этап межзаводской школы по обмену опытом специалистов доменных производств предприятий России, Казахстана и Украины. Предыдущие два этапа проходили на промышленных площадках ЕВРАЗа и Северстали.



Как сообщает пресс-служба НЛМК, специалисты ведущих предприятий отрасли обсуждали повышение эффективности производства, качество чугуна, надежность оборудования и ресурсосбережение. Представители НЛМК рассказали о применении пылеугольного топлива (ПУТ).



Технологию вдувания ПУТ внедрили на 90% доменных мощностей компании. Она предусматривает совместную подачу в доменную печь природного газа и угольной пыли. Замещение дорогого сырья более дешевым аналогом (коксующегося угля энергетическим) позволяет уменьшить себестоимость выплавки чугуна, снизить расход газа и кокса.



Мероприятия по повышению эффективности производства помогли доменщикам НЛМК в 2018 года выпустить 13,2 млн тонн чугуна - максимальный объем за все годы работы комбината, начиная с 1934 года. Это почти на 3% выше уровня 2017 года. Самая мощная доменная печь комбината «Россиянка» в среднем ежесуточно выдавала до 11,6 тыс. тонн чугуна.



Школу доменщиков с участием около 40 человек организовала Корпорация производителей черных металлов. В ходе экскурсии гости ознакомились с работой доменных цехов НЛМК, а также побывали на объектах социальной сферы предприятия.

