Завод Ford во Всеволожске предложили переделать в автосервис

Компания Ford в 2020 году может из-за убытков пожертвовать одним из заводов в России. Профсоюзы предлагают сдать в аренду часть площадей завода во Всеволожске и создать на базе его мощностей автосервис.





«Если предприятия в России продолжат приносить убытки, то, вероятнее всего, их закроют. Мы и дальше будем вести переговоры с менеджментом европейского подразделения Ford», — сказал он.



Кроме того, профсоюзы разрабатывают и ряд предложений по сохранению производства во Всеволожске, в частности, налаживанию там выпуска газовой версии Ford Focus или переноса производства модели Kuga, которая сейчас собирается в Елабуге.



Эксперты считают, что Ford закроет один из четырех заводов в России.

Об этом «Известиям» рассказал представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игорь Темченко, комментируя итоги встречи с секретарем европейского производственного совета американского автоконцерна.«Если предприятия в России продолжат приносить убытки, то, вероятнее всего, их закроют. Мы и дальше будем вести переговоры с менеджментом европейского подразделения Ford», — сказал он.Кроме того, профсоюзы разрабатывают и ряд предложений по сохранению производства во Всеволожске, в частности, налаживанию там выпуска газовой версии Ford Focus или переноса производства модели Kuga, которая сейчас собирается в Елабуге.Эксперты считают, что Ford закроет один из четырех заводов в России.