В России

сегодня, 14:35

Завод Ford во Всеволожске предложили переделать в автосервис

507

Компания Ford в 2020 году может из-за убытков пожертвовать одним из заводов в России. Профсоюзы предлагают сдать в аренду часть площадей завода во Всеволожске и создать на базе его мощностей автосервис. 

Об этом «Известиям» рассказал представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игорь Темченко, комментируя итоги встречи с секретарем европейского производственного совета американского автоконцерна. 

«Если предприятия в России продолжат приносить убытки, то, вероятнее всего, их закроют. Мы и дальше будем вести переговоры с менеджментом европейского подразделения Ford», — сказал он. 

Кроме того, профсоюзы разрабатывают и ряд предложений по сохранению производства во Всеволожске, в частности, налаживанию там выпуска газовой версии Ford Focus или переноса производства модели Kuga, которая сейчас собирается в Елабуге. 

Эксперты считают, что Ford закроет один из четырех заводов в России. 
507

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

сегодня, 14:36

В России
Подростки избили бездомного в Воронеже
1
Подростки избили бездомного в Воронеже

сегодня, 13:59

В России
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

сегодня, 13:21

В России
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

сегодня, 11:29

В России
Из галереи в Москве украли пять картин
Из галереи в Москве украли пять картин

сегодня, 11:20

В России
#климат
Ученые предсказали изменение климата в Кузбассе

сегодня, 11:03

В России