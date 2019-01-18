Водитель погрузчика проехал по 60-летней женщине

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего тракториста растениеводческой организации ООО «Согласие». Он обвиняется в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что 9 октября 2018 года обвиняемый, управляя погрузчиком в помещении крытого зернового тока на территории промышленной зоны ООО «Согласие» в деревне Денисово Измалковского района, осуществлял буртование семечек. При движении задним ходом, не убедившись в безопасности выполняемого маневра, он допустил наезд на рабочую. Сбив 60-летнюю женщину с ног, он переехал ее передним колесом. В результате женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда бригады «скорой медицинской помощи».

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления, водитель признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.