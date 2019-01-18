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Игорю Щеголеву показали самую большую автомобильную шину в мире

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Игорю Щеголеву показали самую большую автомобильную шину в мире

В областном драмтеатре имени Льва Толстого прошло торжественное собрание, посвящённое 65-летию образования Липецкой области

Сегодня в областном драмтеатре имени Льва Толстого яблоку негде было упасть от гостей и участников торжества. Среди получивших приглашение на праздник были и действующие политики, и те, кому не нашлось места в команде врио губернатора Игоря Артамонова, сенаторы Олег Королев и Максим Кавджарадзе, депутаты Госдумы Михаил Гулевский и Николай Борцов. Все обнимались и фотографировались на фоне герба области. От некоторых гостей вкусно пахло коньяком.

Пресс-служба администрации области обещала предъявить искушенной публике выставку достижений народного хозяйства, но вместо них гости увидели только информационные стенды. А ведь пять лет назад в фойе театра приглашённые видели образцы продукции промышленности, сельского хозяйства и сельхозпереработки. Оказалось, что выставка все же была - на втором этаже, но об этом знал мало кто из гостей.И там было на что посмотреть. Например, на самую большую автошину в мире выпуска японской "Йокогамы", резидента ОЭЗ "Липецк".   

Сами торжества начались с телевизионной презентации региона. Фильм был весьма информативным. В нем рассказали, как 65 лет назад область сложили, как в игре, из пазлов четырёх соседних регионов. Сердцем нового субъекта РСФСР стал Новолипецкий металлургический комбинат. А сейчас славу области приносят все те же металлурги, сельское хозяйство, предприятия ОЭЗ "Липецк", лебедянские яблоки, липецкий авиацентр и самый маленький в России заповедник "Галичья гора".
 
Приветственное слово Игоря Щеголева, полпреда президента РФ в ЦФО, было торжественно-официальным. Он вспомнил о писателя, учёных и священника, которые стяжали славу Липецкой области тогда, когда её ещё не было и в помине. Потом полпред сообщил, что наш регион сейчас - один из крупнейших импортеров в стране. Мы - лидер в социально-экономической сфере. 

- На вашей земле живут талантливые трудолюбие люди. Я желаю вам благополучия и процветания! - сказал Игорь Щеголева. 

Потом на сцену поднялся врио губернатора Игорь Артамонов. Говоря об успехах региона, он постоянно применял местоимение "мы", хотя область он возглавляет чуть больше ста дней. Впрочем, врио губернатора можно похвалить за то, что он говорил без бумажки. 

- Главное богатство области - её люди. Мы будем постоянно инвестировать в их благополучие, - сказал Игорь Артамонов. 

После этого выступлением "Казаков России" на сцене начался концерт. И тут же из зала на выход потянулись первые лица администрации области. 
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Комментарии (22)

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красная бурда

4 минуты назад
А где же народ? Одних чиновников,которые всю жизнь за счет народа жили собрали.Интересно после банкета куда объедки денут.В Белгороде например отдали остатки с барского стола в приют для людей.Но от наших кажется и этого не будет.Все сами пожрут нахаляву.Зачем такой пир во время чумы устраивать? Или отмечаем успешный путинский план перехода от бедности к нишите ???????
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2 умных

9 минут назад
Вася, и Петя))) конь в пальто) вот кто это)
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Вася

11 минут назад
А кто это? Щеголев? Чем знаменит, воевал за страну, ? или ещё один " поднимальщик с колен?"
ответить

От этих фото,

16 минут назад
Что-то нафталином несет
ответить

Библия

17 минут назад
"Веселись,старик,в старости своей"
ответить

*-

20 минут назад
М.и.л.ки У.эй
ответить

А * что там делает?

21 минуту назад
Порядок охраняет?
ответить

Это у вас

22 минуты назад
777, не принято. А у нас принято. А протслово этикет не надо! Это слово никому здесь не знакомо.
ответить

777

25 минут назад
На таких мероприятиях бухать с утра непринято, вроде! Или Липецку этикет неведом?
ответить

???

27 минут назад
А где Иванов?
ответить
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