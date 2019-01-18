Игорю Щеголеву показали самую большую автомобильную шину в мире

В областном драмтеатре имени Льва Толстого прошло торжественное собрание, посвящённое 65-летию образования Липецкой области

Сегодня в областном драмтеатре имени Льва Толстого яблоку негде было упасть от гостей и участников торжества. Среди получивших приглашение на праздник были и действующие политики, и те, кому не нашлось места в команде врио губернатора Игоря Артамонова, сенаторы Олег Королев и Максим Кавджарадзе, депутаты Госдумы Михаил Гулевский и Николай Борцов. Все обнимались и фотографировались на фоне герба области. От некоторых гостей вкусно пахло коньяком.



Пресс-служба администрации области обещала предъявить искушенной публике выставку достижений народного хозяйства, но вместо них гости увидели только информационные стенды. А ведь пять лет назад в фойе театра приглашённые видели образцы продукции промышленности, сельского хозяйства и сельхозпереработки. Оказалось, что выставка все же была - на втором этаже, но об этом знал мало кто из гостей.И там было на что посмотреть. Например, на самую большую автошину в мире выпуска японской "Йокогамы", резидента ОЭЗ "Липецк".



Сами торжества начались с телевизионной презентации региона. Фильм был весьма информативным. В нем рассказали, как 65 лет назад область сложили, как в игре, из пазлов четырёх соседних регионов. Сердцем нового субъекта РСФСР стал Новолипецкий металлургический комбинат. А сейчас славу области приносят все те же металлурги, сельское хозяйство, предприятия ОЭЗ "Липецк", лебедянские яблоки, липецкий авиацентр и самый маленький в России заповедник "Галичья гора".



Приветственное слово Игоря Щеголева, полпреда президента РФ в ЦФО, было торжественно-официальным. Он вспомнил о писателя, учёных и священника, которые стяжали славу Липецкой области тогда, когда её ещё не было и в помине. Потом полпред сообщил, что наш регион сейчас - один из крупнейших импортеров в стране. Мы - лидер в социально-экономической сфере.



- На вашей земле живут талантливые трудолюбие люди. Я желаю вам благополучия и процветания! - сказал Игорь Щеголева.



Потом на сцену поднялся врио губернатора Игорь Артамонов. Говоря об успехах региона, он постоянно применял местоимение "мы", хотя область он возглавляет чуть больше ста дней. Впрочем, врио губернатора можно похвалить за то, что он говорил без бумажки.



- Главное богатство области - её люди. Мы будем постоянно инвестировать в их благополучие, - сказал Игорь Артамонов.



После этого выступлением "Казаков России" на сцене начался концерт. И тут же из зала на выход потянулись первые лица администрации области.

