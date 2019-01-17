В Липецке готовят крещенские купели

Сегодня водолазы уже вырезали во льду майну и обследуют дно реки.

В Липецке полным ходом идет подготовка купелей к предстоящим крещенским купаниям. В этом году главная купель перенесена от клуба моржей на городской пляж сразу за зданием бывшего ресторана «Фрегат».



Еще одним новшеством стала процедура купания – майна во льду станет проходной. То люди будут заходить в прорубь с одной стороны, и выходить с другой. По мнению организаторов, это позволит сократить очередь к проруби. А на крещенские купания, по подсчетам спасателей, ежегодно приходят от трех до пяти тысяч липчан.



Но пока здесь лежат два настила и водолаз Илья Власов проверяет дно проруби. Традиционно со дна реки достают разный мусор, камни, замерзшие водоросли. Впрочем, в майну собираются установить специальную чашу, которая поможет избежать прямого контакта с грунтом.



- В остальном се будет традиционно, - рассказал начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка УГПСС Алексей Беззубцев. – Мы поставим теплую палатку для переодевания. Если потребуется, выставим дополнительное освещение. Территория будет огорожена, чтобы люди не выходили на лед. Сегодня его толщина около 10-15 сантиметров, что не совсем безопасно. Одновременно с этим на льду будут нести дежурство спасатели совместно с другими экстренными службами.



Напомним, что еще одна купель в Липецке будет организована на пруду в районе ЛТЗ.





