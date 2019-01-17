Общество

сегодня, 15:09

В Липецке готовят крещенские купели

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#Крещение
В Липецке готовят крещенские купели

Сегодня водолазы уже вырезали во льду майну и обследуют дно реки.

В Липецке полным ходом идет подготовка купелей к предстоящим крещенским купаниям. В этом году главная купель перенесена от клуба моржей на городской пляж сразу за зданием бывшего ресторана «Фрегат».

Еще одним новшеством стала процедура купания – майна во льду станет проходной. То люди будут заходить в прорубь с одной стороны, и выходить с другой. По мнению организаторов, это позволит сократить очередь к проруби. А на крещенские купания, по подсчетам спасателей, ежегодно приходят от трех до пяти тысяч липчан.

Но пока здесь лежат два настила и водолаз Илья Власов проверяет дно проруби. Традиционно со дна реки достают разный мусор, камни, замерзшие водоросли. Впрочем, в майну собираются установить специальную чашу, которая поможет избежать прямого контакта с грунтом.

- В остальном се будет традиционно, - рассказал начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка УГПСС Алексей Беззубцев. – Мы поставим теплую палатку для переодевания. Если потребуется, выставим дополнительное освещение. Территория будет огорожена, чтобы люди не выходили на лед. Сегодня его толщина около 10-15 сантиметров, что не совсем безопасно. Одновременно с этим на льду будут нести дежурство спасатели совместно с другими экстренными службами. 

Напомним, что еще одна купель в Липецке будет организована на пруду в районе ЛТЗ.


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#Крещение

Комментарии (7)

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Баба Нюра

21 минуту назад
skrip, я приготовила ночнушку с цвяточек и панталоны . Приходи любоваться.
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\

22 минуты назад
Ждем фото Артамонова в труселях и с лекцией)))
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skrip

35 минут назад
Идут забавы для и интереса ради.Сколько же действительно верующих приходит к купели?Многие люди купаются в купальных костюмах, как летом на пляже, однако на Крещение стоит проявить уважение к традиции и чувствам людей, пришедших на священный для них религиозный праздник. Поэтому рекомендуют женщинам одеть легкую сорочку, --А у нас -С голыми жопами в стрингах и лифчиках прости господи лезут в купель.Настоящий стриптиз, а не крещенские купания.
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Милая Оксана

36 минут назад
Очередное массовое сумасшествие
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Елена Николаевна

47 минут назад
Купели всегда в готовности
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Простамол Иваныч Нестоякин

51 минуту назад
Жещин ждут воспаление придатков, а мужчин- простатит, куп-куп-куп.
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ССЕЛКИ

сегодня, 15:19
Мы уже испытали.
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