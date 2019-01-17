ПозиTиV
15 минут назад
Липчане ощутили в новом году изменения к худшему
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Однако есть и такие, кто отчаянно надеется на лучшее.
Большинство липчан считают, что уже в январе 2019 года жизнь заметно ухудшилась: подорожали необходимые продукты и коммунальные платежи.
- Прибавили тысячу, а отняли гораздо больше, - возмущаются пенсионеры.
При этом большинство горожан отметили, что особых изменений пока ещё не почувствовали - год только начался, но уже надо готовиться к худшему. Однако людям хотелось бы другого к себе отношения.
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28.12.2018 10:33ПозиTиV
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