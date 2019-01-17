ПозиTиV

15 минут назад

Липчане ощутили в новом году изменения к худшему

2 280
#Говорит Липецк
Липчане ощутили в новом году изменения к худшему

Однако есть и такие, кто отчаянно надеется на лучшее. 


Большинство липчан считают, что уже в январе 2019 года жизнь заметно ухудшилась: подорожали необходимые продукты и коммунальные платежи. 

- Прибавили тысячу, а отняли гораздо больше, - возмущаются пенсионеры.

При этом большинство горожан отметили, что особых изменений пока ещё не почувствовали - год только начался, но уже надо готовиться к худшему. Однако людям хотелось бы другого к себе отношения. 
2 280
#Говорит Липецк

Комментарии (2)

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ыкеоыклынл

2 минуты назад
Мы живём лучше всех ! Артурчик с перехода подтвердит....
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2

5 минут назад
Не верим! По телеку сказали что у Нас все хорошо. Ваша газета врёт.
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