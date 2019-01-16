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Россияне смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

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Россияне смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Оформить аварию можно будет через портал госуслуги

В России появится мобильное приложение для регистрации ДТП по европротоколу. Оформить аварию и получить выплаты можно будет через портал госуслуги, сообщает «Ведомости» со ссылкой на директора департамента развития электронного правительства министерства Алексея Горобцова.

В настоящее время извещения об аварии подаются в страховую компанию на бланке вместе с заявлениями о страховом случае. Нередко они составляются с ошибками, и это становится поводом для отказа в выплате. Кроме того, у виновника ДТП также есть обязанность подать извещение, и сделать это надо в пятидневный срок. В противном случае страховщик имеет право взыскать с него сумму компенсации пострадавшему.

Новая инициатива поможет автоматизировать процесс и сделать его более удобным для всех сторон. Мобильное приложение разработают совместно Российский союз автостраховщиков (РСА) и Центробанк, выступающий регулятором для страховой отрасли.

Приложение будет добавлено на портал госуслуг. Логин и пароль к аккаунту на нем будут выполнять функцию электронной подписи, это значит, что электронное извещение о ДТП смогут подавать все, кто зарегистрирован в системе госуслуг.
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