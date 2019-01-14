Общество

сегодня, 15:32

Глава Липецка похвалил коммунальщиков за борьбу со снегом и сосульками

17 634
#Снег #сосульки
Глава Липецка похвалил коммунальщиков за борьбу со снегом и сосульками

Впрочем, Сергей Иванов поспешил с оценками. 

- С сосульками мы разобрались оперативно, - с этих слов начал сегодня свой отчёт главе Липецк на оперативном совещании в мэрии председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин.

По словам чиновника, все силы были брошены на уборку сосулек в старые районы города. Но проблемы остались и по центру города, и в Левобережье, и в новых микрорайона. 

- Не знаю, кого благодарить за уборку снега в Жёлтых Песках! Не было такого никогда, чтобы так чисто было, - зашлась в экзальтации вице-спикер Липецкого горсовета Евдокия Бычкова. 

- Конечно, вы же в Сочах были! - пошутил председатель горсовета Игорь Тиньков. 

Глава Липецка Сергей Иванов похвалил руководителя муниципального предприятия по уборке города Алексея Вострикова за уборку межквартальных поездов. Впрочем, на дорогах в микрорайонах могло быть и чище, если бы горожане убирали на время работы техники с них свой автотранспорт.

- Мы не знаем, к каким ещё аргумента прибегнуть, чтобы пробудить автовладельцев убирать свои машины для их же пользы, для своевременной очистке дорог, - сказал глава Липецка. - Но работу прекращать не надо, как и призывать людей оказывать нам в этом помощь.

Впрочем, глава Липецка поспешил с высокими оценками подчинённых за уборку города. На тротуарах новых микрорайонов - снежная каша, в которой вязнут коляски с детьми, а в центре города сосульки достигают человеческого роста и больше, грозя падением на неострожных прохожих. 

17 634
#Снег #сосульки

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Маразм

36 секунд назад
Липчанин, дурак что ли? С чего я должен снег убирать? Я исправно плачу налоги, коммунальные платежи и вправе требовать удовлетворительного состояния города. Зачем тогда нужна эта прорва чиновников? Если они не способны чистить дороги и контролировать управляющие компании, пусть уходят в отставку.
ответить

Липчанин

4 минуты назад
Все мы живём в городе Липецке и никто из нас не выйдет ,не возьмёт лопатку и не прочистит метр на метр около своей машины , только и знаем ,что жаловаться и обижаться на всё ,там не сделали , здесь не доделали и т. д. Поэтому как и живём , чего-то нам не хватает?
ответить

Артамонову

6 минут назад
Артамонов, избавляйся поскорее от такого "кадра" как Иванов. Он же ничего не смыслит в руководстве городом, сколько можно терпение липчан испытывать. Даже организовать уборку снега не в состоянии.
ответить

Гость

8 минут назад
Предела вранью нет. В центре по дворам не пройдешь. Ни дворников, ни тракторов и не появлялось. Зайдите во двор за здание соцзащиты.
ответить

Да уж

11 минут назад
Иаанов ещё в будуне прибыаает, коль голову поднять не в магату))) Циолковского, Космонавтов * заросли самулями))) жаль фото не могу сюда выложить
ответить

Алексей П

12 минут назад
Товарищи Депутаты,ради Бога!!! Уберите дурака из руководства городом!!! Сделали ошибку,так исправте ее.
ответить

Житель

14 минут назад
Полностью согласены с тем ,что сосульки по всему городу ,при мере Гулевском такого не было . Недавно были в Тамбове , город убран, люди довольны властью, общественным транспортом и уборочные машины постоянно туда, сюда ездят .А может быть у нас снега больше ?
ответить

Рикитави

17 минут назад
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
ответить

крылов

19 минут назад
У меня хвалят друг друга , а у вас - сам себя
ответить

Позор Иванову!

31 минуту назад
Был во всех городах-соседях. Нигде нет такого бардака со снегом, такой снежной каши под ногами как в "жемчужине Черноземья"! Еще и нахваливать себя пытается. Видимо, город наблюдает только из окна своей служебной машины.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сергей Иванов попросил работодателей сократить рабочий день в пятницу
#Сергей Иванов
7
Сергей Иванов попросил работодателей сократить рабочий день в пятницу

39 минут назад

Общество
Эпидпорог по гриппу в Липецке ниже нормы на 8 процентов
#Грипп
Эпидпорог по гриппу в Липецке ниже нормы на 8 процентов

49 минут назад

Общество
Над Липецком взойдет «кровавая» Луна
#астрономия #затмение
Над Липецком взойдет «кровавая» Луна

сегодня, 15:31

Общество
Липчанин с зарплатой в 45 000 рублей признан банкротом
#банкротство
25
Липчанин с зарплатой в 45 000 рублей признан банкротом

сегодня, 14:27

Общество
В работу муниципального маршрута №9 вносятся изменения
#транспорт
7
В работу муниципального маршрута №9 вносятся изменения

сегодня, 13:14

Общество
Липецкие магазины ожидает рост цен на 5-7%
#рост цен #товары #магазин
89
Липецкие магазины ожидает рост цен на 5-7%

сегодня, 12:46

Общество