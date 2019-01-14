Глава Липецка похвалил коммунальщиков за борьбу со снегом и сосульками

Впрочем, Сергей Иванов поспешил с оценками.

- С сосульками мы разобрались оперативно, - с этих слов начал сегодня свой отчёт главе Липецк на оперативном совещании в мэрии председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин.



По словам чиновника, все силы были брошены на уборку сосулек в старые районы города. Но проблемы остались и по центру города, и в Левобережье, и в новых микрорайона.



- Не знаю, кого благодарить за уборку снега в Жёлтых Песках! Не было такого никогда, чтобы так чисто было, - зашлась в экзальтации вице-спикер Липецкого горсовета Евдокия Бычкова.



- Конечно, вы же в Сочах были! - пошутил председатель горсовета Игорь Тиньков.



Глава Липецка Сергей Иванов похвалил руководителя муниципального предприятия по уборке города Алексея Вострикова за уборку межквартальных поездов. Впрочем, на дорогах в микрорайонах могло быть и чище, если бы горожане убирали на время работы техники с них свой автотранспорт.



- Мы не знаем, к каким ещё аргумента прибегнуть, чтобы пробудить автовладельцев убирать свои машины для их же пользы, для своевременной очистке дорог, - сказал глава Липецка. - Но работу прекращать не надо, как и призывать людей оказывать нам в этом помощь.



Впрочем, глава Липецка поспешил с высокими оценками подчинённых за уборку города. На тротуарах новых микрорайонов - снежная каша, в которой вязнут коляски с детьми, а в центре города сосульки достигают человеческого роста и больше, грозя падением на неострожных прохожих.



