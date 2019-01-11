Снег на дорогах области убирают 166 единиц спецтехники

Более 160 единиц спецтехники сегодня вышли на автодороги регионального значения Липецкой области для уборки снега и обеспечения безопасности дорожного движения.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, на региональных трассах задействовано 64 комбинированных дорожных машины, 10 погрузчиков, 33 грейдера и 59 тракторов.



Снегоуборкой занимаются шестнадцать областных государственных унитарных предприятий и пять субподрядных организаций. За сутки израсходовано более двух тысяч тонн тонн песко-соляной смеси.



Общая протяжённость автодорог регионального значения – 5,5 тыс. км. Из них около 2 тыс. км составляют опорную сеть автодорог региона – снегоуборка опорной сети должна завершиться в течение 6 часов после окончания снегопада.





