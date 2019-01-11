Общество

сегодня, 15:41

Снег на дорогах области убирают 166 единиц спецтехники

8 463
#снегопад
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Снег на дорогах области убирают 166 единиц спецтехники

Более 160 единиц спецтехники сегодня вышли на автодороги регионального значения Липецкой области для уборки снега и обеспечения безопасности дорожного движения. 


Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, на региональных трассах задействовано 64 комбинированных дорожных машины, 10 погрузчиков, 33 грейдера и 59 тракторов.

Снегоуборкой занимаются шестнадцать областных государственных унитарных предприятий и пять субподрядных организаций. За сутки израсходовано более двух тысяч тонн тонн песко-соляной смеси.

Общая протяжённость автодорог регионального значения – 5,5 тыс. км. Из них около 2 тыс. км составляют опорную сеть автодорог региона – снегоуборка опорной сети должна завершиться в течение 6 часов после окончания снегопада.


8 463
#снегопад
2

Комментарии (8)

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777

6 минут назад
Да помогите сами себе. Неужели так трудно прочистить снег, который дал нам Бог. Не понимаю людей, которые пишут , что надо. Я бабка прочистила свой двор как трассу.
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жуть-жуткая!!!

9 минут назад
Ещё бы написали количество техники, вышедшей на уборку снега во всей России!!! Вот липчане порадовались бы большому количеству техники....5 автомобилей видела на ул. Катукова- так они только снег * к бордюру, который и так уже стал на 1 метр ближе к середине дороги и да высота сугробов у бордюров уже выше 1 метра. МЭр Иванов С. В.- х у д ш и й мЭр города Липецка!!! Что это за мЭр, который не может элементарно организовать очистку * от снега?!
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777йти

14 минут назад
и помогите сами себе
ответить

777

25 минут назад
Враньё!!! Ничего не чистят!
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Виктор

43 минуты назад
Не видел не одной единицы.
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Елена Бондарь

59 минут назад
Пока видно только бравурные отчёты мэрии в СМИ о количестве задействованной техники...
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О как

сегодня, 15:49
Проехав сегодня утром на работу 60 км, встретил только один плохенький трактор (на городской улице) и один грейдер (на Орловской трассе)... оба стояли на обочине и никуда не ехали. Сами же предупреждали о грядущем снегопаде, почему бы не организовать эффективную работу, а не создавать видимость работы... жаль, очень жаль.
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Мария

сегодня, 15:45
Все не равнодушные проголосуйте пожалуйста на http://narodportal.ru/?sort=2 - за (Маршрут №106 (пл.Мира - автостанция Грязи) по новой схеме движения постоянно)
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