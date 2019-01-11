Владелец джипа лишился якоря

В Липецке появился избирательный автовор.

В ночь с 4 на 5 и с 8 на 9 января в Липецке обокрали два автомобиля. Первая кража была совершена у дома №15 на улице Неделина, а вторая — у дома №27 по проспекту Победы. Неизвестный не забирается в машины, а ворует то, что автомобилисты хранят на верхнем реечном багажнике.



Так, с багажника «Нивы Шевроле» пропали лопата, домкрат и светодиодный прожектор. С крыши автомобиля «Митсубиси Паджеро» также украли прожектор и лопату, а также якорь.



Полиция ведет розыск злоумышленника.