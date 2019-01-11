Происшествия

53 минуты назад

Владелец джипа лишился якоря

3 940
#кража
Владелец джипа лишился якоря

В Липецке появился избирательный автовор.

В ночь с 4 на 5 и с 8 на 9 января в Липецке обокрали два автомобиля. Первая кража была совершена у дома №15 на улице Неделина, а вторая — у дома №27 по проспекту Победы. Неизвестный не забирается в машины, а ворует то, что автомобилисты хранят на верхнем реечном багажнике.

Так, с багажника «Нивы Шевроле» пропали лопата, домкрат и светодиодный прожектор. С крыши автомобиля «Митсубиси Паджеро» также украли прожектор и лопату, а также якорь.

Полиция ведет розыск злоумышленника.
3 940
#кража

Комментарии (3)

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Прохожий

16 минут назад
А у соседа сегодня курица сдохла, а вы про лопату.
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Милая Оксана

32 минуты назад
Пришвартуется как нибудь !
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хахаха

43 минуты назад
Корабль "Паджеро" как теперь без якоря в открытом море?
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