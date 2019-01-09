Происшествия

18 минут назад

Заявление о пропаже ребенка не подтвердилось

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#пропажа детей
Заявление о пропаже ребенка не подтвердилось

Мальчик все время находился с матерью.

Информация о пропаже ребенка в Липецке не подтвердилась, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. Сотрудники правоохранительных органов дозвонились до матери и выяснили, что мальчик никуда не пропадал и все это время находился с ней. 

Напомним, что сегодня в полицию позвонила женщина.Она обратилась с заявлением о пропаже 3-летнего внука. Липчанка пришла за ним в детский сад, но ребенка там не оказалось. После попытки связаться с родственниками бабушка забеспокоилась и обратилась в полицию. 

201
#пропажа детей

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