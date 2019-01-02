Общество

58 минут назад

Жители улицы на Соколе сидят без воды с конца декабря

7 423
#отключение воды
1
Жители улицы на Соколе сидят без воды с конца декабря

Воды не было на Новый год, нет ее и до сих пор

В редакцию GOROD48 пришло возмущенное письмо от жителей улицы Брюллова:

«28 декабря вечером по ул. Брюллова из крана вода начала течь тонкой струйкой. 29 декабря мы целый день надеялись, звонили в диспетчерскую, но чуда не произошло. Чисто случайно, проезжая мимо, выяснили что прорыв под мостиком в районе ЖК «Бородинский». С него видно, сколько воды уже утекло. 30 декабря нам вообще воду отключили. Представляете, как встречать Новый Год без воды? Когда в доме все готовятся к приходу гостей ,к новогоднему чуду. А у нас одно чудо - нет воды. Единственное, что нам предлагали это подвоз воды. А что подвоз воды, когда уже столько дней нет воды в доме? Вот такой подарок нашего губернатора на Новый год. И когда порыв устранят, не известно. По тел 232884 в ЛГЭК отвечают, что они готовят подъездные пути к оврагу для техники, но техники там нет. И так говорят с 30 декабря  А сегодня уже 2 января. Понимаем, праздник. А нам как? Ни посуду не помыть, ни нормально искупаться. У нас нет праздника…»

7 423
#отключение воды
1

Комментарии (7)

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Ю

20 минут назад
На улице Брюллова одни коттеджи Жуликов и воров , Ничего посидите ,Так вам "сироты" и надо!, Народ обворовали вот вам и аукнулось !
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Местный житель

23 минуты назад
По соседству на ПМК горячей воды больше 2 недель нет и вряд ли предвидится, возвращаемся в каменный век - воду с речки (причем платно) и на костре греть. Слава Едросам!
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Игнат

26 минут назад
Мы быдло на нас плевать. Ничтожество в этой стране, рабы, челедь, смолы. Какую вам ещё воду подать???
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Свинья

29 минут назад
Зачем вам мыться в мой год
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Алкаш

40 минут назад
а причем тут Губернатор? Хозяин в городе хто - мэр. Все вопросы к нему.
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.

42 минуты назад
Ничего страшного, скоро рывок сделаем, а пока снег топите.
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Богом забытый район

47 минут назад
Там воды нет постоянно,можно уже не сообщать,они привыкли.Там вечно чего-нибудь нет,как в * деревне.
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