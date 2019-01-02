Жители улицы на Соколе сидят без воды с конца декабря

Воды не было на Новый год, нет ее и до сих пор

В редакцию GOROD48 пришло возмущенное письмо от жителей улицы Брюллова:



«28 декабря вечером по ул. Брюллова из крана вода начала течь тонкой струйкой. 29 декабря мы целый день надеялись, звонили в диспетчерскую, но чуда не произошло. Чисто случайно, проезжая мимо, выяснили что прорыв под мостиком в районе ЖК «Бородинский». С него видно, сколько воды уже утекло. 30 декабря нам вообще воду отключили. Представляете, как встречать Новый Год без воды? Когда в доме все готовятся к приходу гостей ,к новогоднему чуду. А у нас одно чудо - нет воды. Единственное, что нам предлагали это подвоз воды. А что подвоз воды, когда уже столько дней нет воды в доме? Вот такой подарок нашего губернатора на Новый год. И когда порыв устранят, не известно. По тел 232884 в ЛГЭК отвечают, что они готовят подъездные пути к оврагу для техники, но техники там нет. И так говорят с 30 декабря А сегодня уже 2 января. Понимаем, праздник. А нам как? Ни посуду не помыть, ни нормально искупаться. У нас нет праздника…»



