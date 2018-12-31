Цены на такси в Липецке взлетят вечером

После 20.00 поездки станут дороже.



По данным частных перевозчиков, цены на такси в Липецке значительно вырастут после 20 часов. К этому времени и до третьего января таксисты ожидают максимальный наплыв пассажиров. В тоже время далеко не все перевозчики готовы работать в праздник, поэтому липчанам придётся побороться за машины: соглашаться на долгое ожидание, или больше платить за поездку.



Уже сейчас цены на такси «праздничные». Если пару дней назад поездка от Сокольского рынка до Молодежного парка обходилась в 145-230 рублей, то сегодня цена за маршрут варьируется от 195 до 250 рублей.