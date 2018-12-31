Общество

сегодня, 17:01

Цены на такси в Липецке взлетят вечером

7 970
#Новый год #такси
1
Цены на такси в Липецке взлетят вечером

После 20.00 поездки станут дороже.

По данным частных перевозчиков, цены на такси в Липецке значительно вырастут после 20 часов. К этому времени и до третьего января таксисты ожидают максимальный наплыв пассажиров. В тоже время далеко не все перевозчики готовы работать в праздник, поэтому липчанам придётся побороться за машины: соглашаться на долгое ожидание, или больше платить за поездку.

Уже сейчас цены на такси «праздничные». Если пару дней назад поездка от Сокольского рынка до Молодежного парка обходилась в 145-230 рублей, то сегодня цена за маршрут варьируется от 195 до 250 рублей. 
7 970
#Новый год #такси
1

Комментарии (7)

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таксистам тоже надо что то жрать

5 минут назад
низшая каста водителей решила заработать
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слуга народа

8 минут назад
Милая Оксана, ..наши люди в булочную на такси не ездят. нам булки на такси на дом привозят.
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По совместительству

11 минут назад
Цены детские, почти за так. С 22 до утра будут двойные. А сейчас с ЛТЗ до ЖД 220 рублей. Это много??? Через весь город ехать. Жлобы.
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Милая Оксана

21 минуту назад
Наши люди в булочную на такси не ездят
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denis

41 минуту назад
1 раз в год и за 1000 уехать не грех))) в новый год мало кто следит за ценами.
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Справедливый

56 минут назад
Нагло,всех денег за 3 дня не заработаешь!
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Что за бред

сегодня, 17:20
Они уже взлетели ещё неделю назад...
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