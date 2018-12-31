Общество
сегодня, 17:01
Цены на такси в Липецке взлетят вечером
7 970
После 20.00 поездки станут дороже.
По данным частных перевозчиков, цены на такси в Липецке значительно вырастут после 20 часов. К этому времени и до третьего января таксисты ожидают максимальный наплыв пассажиров. В тоже время далеко не все перевозчики готовы работать в праздник, поэтому липчанам придётся побороться за машины: соглашаться на долгое ожидание, или больше платить за поездку.
Уже сейчас цены на такси «праздничные». Если пару дней назад поездка от Сокольского рынка до Молодежного парка обходилась в 145-230 рублей, то сегодня цена за маршрут варьируется от 195 до 250 рублей.
Уже сейчас цены на такси «праздничные». Если пару дней назад поездка от Сокольского рынка до Молодежного парка обходилась в 145-230 рублей, то сегодня цена за маршрут варьируется от 195 до 250 рублей.
7 970
таксистам тоже надо что то жрать
слуга народа
По совместительству
Милая Оксана
denis
Справедливый
Что за бред