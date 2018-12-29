Общество

21 минуту назад

Улицу Ленина перекрыли из-за аварии

3 597
#авария #ЖКХ
Улицу Ленина перекрыли из-за аварии

Энергетики ищут лопнувшую трубу.

Как сообщил GOROD48 заместитель председателя департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов, на улице Ленина прекращена работа общественного транспорта. Дорогу перекрыли из-за коммунальной аварии. Движение автобусов до ее устранения будет пока осуществляться по улице Плеханова.

Неполадки с холодном водоснабжением на улице Ленина, в районе Соборной площади, начались еще в середине недели. Как сообщили GOROD48 в диспетчерской аварийной службы, жильцы дома №5 по улице Ленина неоднократно звонили в «аварийку» из-за потоков воды, хлещущих в подвале. Оказалось, что из строя вышли коммуникации ЛГЭК — городская ливневка.

Оперативного комментария в ОА ЛГЭК получить не удалось. Официальных сообщений насчет аварии и сроков ее устранения компания не распространяла.

Как сообщают очевидцы, холодное водоснабжение и канализация отключены в жилых домах со вчерашнего вечера. Всю ночь на улице Ленина работали коммунальщики. К утру специалисты разрыли асфальт, который на дороге положили летом 2018 года. Движение сначала было перекрыто только в сторону ЛГПУ. Утром из-за поиска места порыва дорогу перекрыли в обе стороны.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
3 597
#авария #ЖКХ

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Достало

3 минуты назад
Почему при ремонте асфальта не меняют инженерные коммуникации? Сделали бы 3 улицы, но на 50 лет. Деньги на ветер и в карманы.
ответить

Толи ещё будет

5 минут назад
А вы хотите застраховать старые районы. Прежде чем что-то сделать сначала надо проверять камуникации, будут ли они справляются? И ведь это ожидает где будет проводится строительство. Камуникации старые изношены ( 70-80%)не предназначен для такого обёма. Все готовы строится на готовом( не вкладывая не копейки в инфраструктуры и не модорнезируя их).
ответить

...

11 минут назад
Все по плану. Асфальт уложили, теперь можно и рыть. Подготовились к зиме, * сих пор везде.
ответить

Еще в рубрике

Две маленькие девочки пострадали в столкновении «Фольксвагена» с «Газелью»
#Авария #ДТП
Две маленькие девочки пострадали в столкновении «Фольксвагена» с «Газелью»

5 минут назад

Общество
Неадекватный липчанин напал на мать в автобусе и ограбил торговца
#грабеж
14
Неадекватный липчанин напал на мать в автобусе и ограбил торговца

вчера, 21:32

Общество
Умер один из старейших телеоператоров Липецкой области
#Утрата
27
Умер один из старейших телеоператоров Липецкой области

вчера, 20:33

Общество
К Новому году в липецких дворах зальют более 10 хоккейных площадок
#хоккейные площадки
57
К Новому году в липецких дворах зальют более 10 хоккейных площадок

вчера, 17:03

Общество
Липчане о корпоративах: тараканы, жара и паленая водка
#Новый год #корпоратив
95
Липчане о корпоративах: тараканы, жара и паленая водка

вчера, 15:51

Общество
Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы
#автобус #страховка #травма
15
Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы

вчера, 15:49

Общество