Улицу Ленина перекрыли из-за аварии

Энергетики ищут лопнувшую трубу.

Как сообщил GOROD48 заместитель председателя департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов, на улице Ленина прекращена работа общественного транспорта. Дорогу перекрыли из-за коммунальной аварии. Движение автобусов до ее устранения будет пока осуществляться по улице Плеханова.



Неполадки с холодном водоснабжением на улице Ленина, в районе Соборной площади, начались еще в середине недели. Как сообщили GOROD48 в диспетчерской аварийной службы, жильцы дома №5 по улице Ленина неоднократно звонили в «аварийку» из-за потоков воды, хлещущих в подвале. Оказалось, что из строя вышли коммуникации ЛГЭК — городская ливневка.



Оперативного комментария в ОА ЛГЭК получить не удалось. Официальных сообщений насчет аварии и сроков ее устранения компания не распространяла.



Как сообщают очевидцы, холодное водоснабжение и канализация отключены в жилых домах со вчерашнего вечера. Всю ночь на улице Ленина работали коммунальщики. К утру специалисты разрыли асфальт, который на дороге положили летом 2018 года. Движение сначала было перекрыто только в сторону ЛГПУ. Утром из-за поиска места порыва дорогу перекрыли в обе стороны.





