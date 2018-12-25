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Краеведы бьют тревогу: в Ельце строят пятиэтажку рядом с историческими зданиями

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#строительство #краеведение
Краеведы бьют тревогу: в Ельце строят пятиэтажку рядом с историческими зданиями

Краеведы обратились в прокуратуру

Как сообщается на страничке липецкого областного краеведческого общества в Фейсбук, "Липецкое областное отделение ВООПИиК обратилось в Прокуратуру Липецкой области и Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области по вопросу незаконного, на наш взгляд, строительства пятиэтажного дома в защитной зоне сразу трех памятников истории и культуры города Ельца - жилых домов по улице Ленина № 145 и № 128, а также Христо-Рождественского храма по ул. Ярославского, № 7а.

По закону 73-ФЗ С. 34.1 на расстоянии 200 м. от внешней стены памятника устанавливается так называемая защитная зона, в которой запрещено строительство объектов капитального строительства. А тут прямо в историческом центре Ельца - города федерального значения, рядом сразу с тремя памятниками "вырос" настоящий монстр".

Фото: www.facebook.com

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#строительство #краеведение

Комментарии (2)

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Народ

17 секунд назад
Это строит обнаглевший барыга Донцой- хозяин елецкого * , он сидел за мошенничество вроде вместе с подельником Колесниковым...
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цирк

47 минут назад
они когда выборы фальсифицировали, о чем думали ,эти олухи
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