Общество
сегодня, 14:02
Краеведы бьют тревогу: в Ельце строят пятиэтажку рядом с историческими зданиями
Краеведы обратились в прокуратуру
Как сообщается на страничке липецкого областного краеведческого общества в Фейсбук, "Липецкое областное отделение ВООПИиК обратилось в Прокуратуру Липецкой области и Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области по вопросу незаконного, на наш взгляд, строительства пятиэтажного дома в защитной зоне сразу трех памятников истории и культуры города Ельца - жилых домов по улице Ленина № 145 и № 128, а также Христо-Рождественского храма по ул. Ярославского, № 7а.
По закону 73-ФЗ С. 34.1 на расстоянии 200 м. от внешней стены памятника устанавливается так называемая защитная зона, в которой запрещено строительство объектов капитального строительства. А тут прямо в историческом центре Ельца - города федерального значения, рядом сразу с тремя памятниками "вырос" настоящий монстр".
Фото: www.facebook.com
По закону 73-ФЗ С. 34.1 на расстоянии 200 м. от внешней стены памятника устанавливается так называемая защитная зона, в которой запрещено строительство объектов капитального строительства. А тут прямо в историческом центре Ельца - города федерального значения, рядом сразу с тремя памятниками "вырос" настоящий монстр".
Фото: www.facebook.com
Народ
цирк