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Юная ельчанка получила подарок от Путина - щенка хаски

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#Путин #подарок
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Юная ельчанка получила подарок от Путина - щенка хаски

Подарок от президента девочке передал Дед Мороз

В село Хмелинец Елецкого района на днях прибыл Дед Мороз с важным поручением от президента России.

Как сообщили в администрации Елецкого района, местной жительнице Валерии Шаталовой семь лет и она очень хотела получить особенный подарок на Новый год. Валерия написала письмо президенту Российской Федерации, в котором рассказала о своей мечте и о том, почему попросила об этом именно Владимира Владимировича. В письме маленькая Лера пишет, что мечтает о маленьком щенке породы Хаски. Однажды, она увидела по телевизору, что Владимир Владимирович дарит таких щенят детям, и подумала, что возможно, осталась еще одна собачка для нее...

И мечта девочки сбылась. Щенка хаски от президента ей доставил Дед Мороз.

Фото: elradm.ru

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#Путин #подарок
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Комментарии (14)

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Уважаемый Путин

7 минут назад
Пришлите мне на новый год трусы с носками. Можно даже ношеные и не стираные. Я буду и этому рад. Я буду после этого всем говорить, какой вы великий.
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гостья

12 минут назад
ну что же все такие злые? или зависть у всех? детям очень мало надо для радости, это родители зачастую гоняются и меряются кто круче друг с другом ,а детям конфеты подари и они рады, а здесь собака и от президента, да посмотрите на девочку, она даже не осознала еще))) да пусть хоть кто то будет счастлив) это же так приятно!)
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Мотя

23 минуты назад
Слыхали свежачок? Артамонов вручил бывшей начальнице управления по печати и связи Демьяновой медаль за заслуги 1 степени! За что? Что такого она сделала? Ездила на моря-фестивали, заказывала о себе статьи и интервью? Конечно, списки подавал Королев. А преемник начал ублажать журналистов-лизожопов заранее, с заделом- вот проведут правильную кампанию по его выборам- медалей не жалеть! А директор издатдома Игнатов тоже награжден медалью. Напомним, присвоил 250 000 из гранта Медведева для детской липецкой газеты
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Марина

23 минуты назад
Мы тоже получили подарок-увеличение пенсионного возраста
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Ж......а

32 минуты назад
лучше валеники прислал ей да хлебца
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от души повеселил своим косноязычием

40 минут назад
Бывший мент Семенихин, а теперь патриот-глава района (но внятной речи так и не обучился).
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от души повеселил

42 минуты назад
Бывший мент Семенихин, а теперь патриот-глава района (но внятной речи так и не обучидся).
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Пошел поссал

44 минуты назад
От такой новости
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НЕ ПАТРИОТ

44 минуты назад
Блевать тянет от таких новостей! Если бы в этом селе была достойная работа с достойной оплатой, то родители подарили бы девочке таких собак на целую упряжку. И это было бы подарком всем, и детям, и родителям. А то, как хорошо быть благодетелем!...
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Бенни ПетуХейт

47 минут назад
хаски? его же вроде посадили)
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