Юная ельчанка получила подарок от Путина - щенка хаски

Подарок от президента девочке передал Дед Мороз

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elradm.ru

В село Хмелинец Елецкого района на днях прибыл Дед Мороз с важным поручением от президента России.Как сообщили в администрации Елецкого района, местной жительнице Валерии Шаталовой семь лет и она очень хотела получить особенный подарок на Новый год. Валерия написала письмо президенту Российской Федерации, в котором рассказала о своей мечте и о том, почему попросила об этом именно Владимира Владимировича. В письме маленькая Лера пишет, что мечтает о маленьком щенке породы Хаски. Однажды, она увидела по телевизору, что Владимир Владимирович дарит таких щенят детям, и подумала, что возможно, осталась еще одна собачка для нее...И мечта девочки сбылась. Щенка хаски от президента ей доставил Дед Мороз.