Общество

6 минут назад

Мэрия Липецка закончила финансовый год с дефицитом бюджета в миллиард рублей

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#бюджет
Мэрия Липецка закончила финансовый год с дефицитом бюджета в миллиард рублей

Сегодня на заключительной в этом году сессии Липецкого горсовета парламентарии внесли изменения в бюджет Липецка на этот год.

Из сообщения председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой следовало, что по доходам городская казна увеличивается почти на 30 млн рублей. При этом увеличиваются налоговые и неналоговые доходы почти на 132 млн рублей, а объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов одновременно уменьшается на 102,1 млн рублей. Доходы, полученные от налоговых и неналоговых платежей планируется направить на уменьшение дефицита бюджета города на 111,6 млн рублей и на увеличение расходной части бюджета в сумме 20 млн.

С учетом сложившейся экономии средств 37 млн рублей было предложено направить на уборку города 4 млн. рублей, на благоустройство Комсомольского пруда и заливку на нем катка - 2 млн. рублей, на возмещение затрат транспортникам по перевозке пассажиров - 20 млн. рублей. Примечательно, что из новых расходов 7,2 млн рублей будет израсходовано на погашение исковых требований липчан, убивших в этом году свои автомобили на городских дорогах и выигравших гражданские процессы у УГС Липецка. Кстати, это уже не первая поправка такого рода: раз в квартал депутаты подкидывают управлению главного смотрителя деньжат на возмещение материального ущерба автомобилистов, попавших в аварии по вине ям и колдобин на дорогах города.

В результате бюджет Липецка на 2018 год по доходам составит 12,5 млрд рублей, по расходам - 13,5 млрд рублей. Дефицит казны муниципалитета - 1 млрд 52 млн рублей.

фото: molchunoff.ru

36
#бюджет

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