Общество

сегодня, 14:53

Липецкий Росгвардеец получил благодарность от Путина

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#Росгвардия
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Липецкий Росгвардеец получил благодарность от Путина

Сотрудник СОБРа отличился во время чемпионата мира по футболу.

Сегодня в Липецке старший уполномоченный отряда СОБР «Феникс» получил благодарность президента Владимира Путина из рук ВРИО губернатора Игоря Артамонова.

Собровец отличился в Саранске во время чемпионата мира по футболу и отмечен за участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности международного мероприятия.

Официальное вручение прошло в рамках подведения итогов деятельности управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области. Кроме отличившегося оперативника ведомственные награды получили еще пять сотрудников Росгвардии.

Росгвардия существует уже второй год. И хоть она и появилась на базе уже существующих подразделений МВД: лицензионно-разрешительный отдела, вневедомственной охраны, отрядов ОМОН «Легион» и СОБР «Феникс», - у нее свои порядки и правила.

На встрече с журналистами начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области Александр Овсянников напомнил, что спецподразделения сотрудничают с МВД и ФСБ по предварительной заявке, принимают участие в различных межведомственных учениях, выезжают в командировки на Кавказ. Правда, в этом году липецким гвардейцам дали передышку – сегодня все бойцы дома. Но уже будущей весной собровцы отправятся в Дагестан. 
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Но и на родной земле работы хватает. С начала года около сорока раз сотрудники Росгвардии выезжали по сообщениям о подозрительных предметах. При этом каждый четвертый случай связан с реальными взрывоопасными предметами и патронами. 

По линии разрешительной системы сильной динамики не наблюдается. Сегодня на руках у населения более 29 тысяч единиц гладкоствольного оружия, и около 42 тысяч нарезного, изъято 170 стволов. При этом рост по сравнению с прошлым годом незначительный – порядка одного процента, поэтому о вооружении населения говорить не приходится.

Среди липчан от 18 до 21 года только 100 человек владеют травматическим или газовым оружием. По словам начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области Александра Овсянникова, чтобы получить более серьезное вооружение необходимо не менее пяти лет походить с охотничьим билетом.
 
Сотрудники вневедомственной охраны, как и ранее, кроме своих непосредственных дел несут бремя полицейской работы, задерживают правонарушителей, содействуют в поимке преступников.

Так, например, экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который выстрелил в голову мужчине из самодельного оружия 1 ноября. Позже у него дома было изъят небольшой арсенал. 

Не плохо и с обеспечением. Выдается новая форма, в планах заменить устаревшие пистолеты Макарова на пистолеты Ярыгина. Кстати, сегодня восемь автомобилей «Лада Гранта» для вневедомственной охраны разойдутся по семи районам и городам. Каких-то диковинок как машина «Каратель», водометов, техники с лазерными излучателями в Липецке не будет.

- Такое оборудование поставляется в города-миллионники,  - отметил Александр Овсянников. – Мы же работаем по годами отработанной методике. 

Да и зарплаты не самые низкие в Росгвардии. После стажировки сотрудник вневедомственной охраны получает в охране около 23 тысяч рублей, а ветераны службы, которые не забывают про спортивные достижения, имеют государственные награды, за которые идет надбавка в размере 50% оклада, могут получать до 70-75 тысяч рублей. И это не говоря о пакете социальных льгот и страховке жизни и здоровья.

Видимо с этим и связано, что укомплектованность штата Росгвардии в Липецке составляет 96%. В недостающих 20-25 сотрудниках нуждается сегодня вневедомственная охрана. Но и туда попасть нелегко.

- Все кандидаты проходят ряд проверок, - рассказал на встрече с журналистами Александр Овсянников. – Желающие должны пройти проверку по физическому и психологическому состоянию, проверку у нарколога, полиграф, а в завершении отдел собственной безопасности проверит, насколько чисты соискатели перед законом сегодня и в прошлой жизни.

14 1435
#Росгвардия
1

Комментарии (14)

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Путинарода

13 минут назад
моя опричина!!
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1

18 минут назад
Продали Родину за нищие рубли
ответить

1

18 минут назад
Посадить человека за репост - как раз пёрднуть
ответить

Да сразу надо

27 минут назад
Героя России присвоить.
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НЕ ПАТРИОТ

28 минут назад
"Липецкий Росгвардеец получил благодарность от Путина" - я бы не взял!
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ВОНА КАК !

35 минут назад
Вохра спящая на объектах и в машинах тепер НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ! И в 40-45 на пенсию.
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Кто раньше шёл в МВД?

38 минут назад
Рукожопые,ничего не умеющие лодыри.Сейчас туда стремятся многие,работа нормальная-дефицит,человек труда получает мало
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Зоозащитница

38 минут назад
Если выйдем на митинг, остановить убийство безнадзорных животных, он и нас убьет? И вместе с живодерами начнет убивать собак?
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автомобиль

41 минуту назад
Каратель- наверное каратель народа...
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Собачих

42 минуты назад
А за что награда то??!! За то что на работу ходил за которую ему итак ЗП платят? Или митинги разгонял?
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Еще комментарии

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