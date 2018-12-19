Общество

57 минут назад

Каждый девятый водитель-нарушитель в Липецкой области скрывался с места ДТП

4 564
#авария #ДТП
Каждый девятый водитель-нарушитель в Липецкой области скрывался с места ДТП

Липецкая область оказалась на 40 месте по доле ДТП, где участники происшествий скрывались с места преступления. 

По подсчетам с января 2015 года по июль 2018 года в 10,98% случаев водители скрывались с мест происшествия — это каждый девятый водитель. Такие данные представлены в исследовании издания «Проект».

В лидерах оказалась Омская область, где водители скрываются практически с каждого четвертого ДТП (речь идет только о «тяжелых» авариях — с погибшими или ранеными). Также в топе рейтинга Пермский край (19,21%), Кировская область (18,76%). Меньше всего скрывшихся водителей в Дагестане (3,63%), Карачаево-Черкессии (3,9%) и Кабардино-Балкарии (3,85%). По мнению аналитиков, одной из основных причин оставления места ДТП является алкоголь. По нынешнему законодательству, если водитель скрывается с места происшествия, ему грозит административная ответственность в виде лишения прав на срок до 1,5 лет либо 15 суток ареста. Если в аварии есть пострадавшие, то сокрытие с места ДТП рассматривается как отдельное правонарушение. Однако если будет доказано, что водитель был пьян, а пострадавший получил тяжкие телесные повреждения или, того хуже, погиб, это послужит отягчающим обстоятельством и будет грозить большим тюремным сроком. Между тем, в октябре 2018 года правительство одобрило законопроекты об ужесточении ответственности для скрывшихся с места аварии водителей. Возможно, вскоре убежавших водителей наряду с пьяными будут привлекать к уголовной ответственности. 

В 36,02% случаев сбежавших водителей так и не находили — по этому показателю Липецкая область заняла 43 место. Между тем, В 16 регионах страны не находят больше половины всех виновников «тяжких» ДТП. Лидерами рейтинга стали Севастополь (68,57% от общего числа скрывшихся водителей), Северная Осетия (63,59%) и Воронежская область (62,97%). Меньше всего ненайденных — в Чукотском автономном округе (6,67%), Ненецком автономном округе (7,69%) и Кемеровской области (9,38%).

В каждом десятом ДТП (напомним, речь идет только о тяжких ДТП, которые невозможно скрыть) за последние три года выявлены нарушения ОСАГО. Они фиксируются, если у водителя нет полиса ОСАГО, он забыл его дома или за рулем автомобиля находится человек, который не вписан в страховку. Показатель этих нарушений с 2015-го по 2017-й годы в целом по стране вырос в два раза. В Липецкой области доля водителей с нарушениями ОСАГО составила 11,43%. Больше всего таких нарушителей оказалось в Ингушетии (58,01%), Северной Осетии-Алании (27,85%) и Тыве (24,59%). Меньше всего — в Приморском крае (1,44%), Волгоградской области (2,74%), Брянской области (2,94%). 

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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19 минут назад
К чертовой матери частные автомобили,раньше при советской власти и дороги так не изнашивались.Как саранча заполонили всю страну!
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048

29 минут назад
Да , ГАИ портит человека.
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а

33 минуты назад
каждый первый гаишник взяточник!
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Едроты-задроты

40 минут назад
Ворують и тоже скрываются)))
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