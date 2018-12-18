В мэрии желают сбагрить все дворовое игровое оборудование жильцам многоквартирных домов

Администрация Липецка не желает нести бремени расходов на песочницы, качели, турники и брусья.

Сегодня на заседании постоянной комиссии комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета об организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских и спортивных площадках депутатам рассказал председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.



Контроль за состоянием детских и спортивных комплексов ведет МУ "Управление капитального ремонта г. Липецка". Сотрудники ведомства демонтируют и ремонтируют их на основании осмотров, которые раз в 45 дней должны проводить специалисты другого МАУ - "Спортивный город". Осмотр предполагает проверку исправности оборудования на исправность и устойчивость, а также износа и гниения деревянных конструкций.



Сейчас на балансе мэрии находятся 5,3 тысячи единиц такого имущества на общую сумму в 200,3 млн рублей. В этом году отремонтировано 123 единицы в 87 дворах на миллион рублей. Впрочем, администрация Липецка постепенно спихивает детские и спортивные городки горожанам, живущим в многоквартирных домах. Так, по добровольному согласию, жильцы 11 домов уже включили в состав общего имущества МКД 286 единиц игрового оборудования стоимостью 14 млн рублей. Однако процессу активного списания с баланса мэрии игровых и детских площадок мешает отсутствие соответствующего регламента. По признанию Евгения Лепекина, такого документа еще нет. Активности процесса мешает и отсутствие межевания городской территории - как правило, жильцам многоквартирных домов принадлежит территория вокруг строения по его отмостку, т.е. метра по периметру.

