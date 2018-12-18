Общество
34 минуты назад
«Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу!»
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Олег Королев стал членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Вот те раз! Месяц раздумий - и Олег Королев стал членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности! А мы-то думали, что бывший липецкий губернатор станет членом других структур Совфеда. Например, Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (чтобы повсеместно продвигать сельскохозяйственные кооперативы, созданием которых он все уши президенту и членам правительства прожужжал, да и охотник он знатный). Ну, или Комитета по науке, образованию и культуре (экс-глава региона - доктор наук, если кто вдруг забыл).
Впрочем, «ястребов» он тоже не подведет. Вспомним, что в 2012 году во время открытия в Усмани сборочного цеха малой авиации (впоследствии он накрылся медным тазом), губернатор сел за штурвал манипулятора и, как говорят, продемонстрировал взлет и ровное парение. Еще будучи в условном воздухе, Королев тогда сообщил находившимся рядом и наблюдавшим его полет журналистам, что во время службы в армии, а служил Олег Петрович, по его признанию - в разведке, его обучали угонять самолеты.
Периодически, кстати, Олег Королев на публичных мероприятиях вспоминал славные странички прошлого России. Чингисхан, Наполеон и Гитлер - вот те три головы международной гидры, которые губернатор нещадно рубил на всех митингах. Мол, Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась. А сейчас Россия - сильна и непобедима, и это понимают даже наши недруги:
- Откуда сегодняшние санкции против России? Да только оттуда, дорогие мои! От испуга перед возрождающейся Россией! А кого вы боитесь? Ту Россию, которая вас всегда спасала? Вы при Наполеоне положили всю Европу под пулеметы и под сабли! И вас Россия спасла от великого нашествия. Вы при Гитлере вновь решили брякнуть и бряцнуть оружием! И вас никто не спас, кроме России! И сегодня она вновь сильна! И если у вас ни у кого не хватило ума на разжигающиеся пожары в Африке, и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке, и вы ничего не сделали кроме провоцирования конфликтов, туда пришла вновь великая Россия! И вот они уже ростки назревающего мира в Африке и согласия!
Такой была речь Королева на Дне народного единства осенью прошлого года.
Что ж, сторонники такого «историзма» и текущего момента сейчас весьма востребованы. Оценили в Совете Федерации и бывшего липецкого губернатора.
Впрочем, «ястребов» он тоже не подведет. Вспомним, что в 2012 году во время открытия в Усмани сборочного цеха малой авиации (впоследствии он накрылся медным тазом), губернатор сел за штурвал манипулятора и, как говорят, продемонстрировал взлет и ровное парение. Еще будучи в условном воздухе, Королев тогда сообщил находившимся рядом и наблюдавшим его полет журналистам, что во время службы в армии, а служил Олег Петрович, по его признанию - в разведке, его обучали угонять самолеты.
Периодически, кстати, Олег Королев на публичных мероприятиях вспоминал славные странички прошлого России. Чингисхан, Наполеон и Гитлер - вот те три головы международной гидры, которые губернатор нещадно рубил на всех митингах. Мол, Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась. А сейчас Россия - сильна и непобедима, и это понимают даже наши недруги:
- Откуда сегодняшние санкции против России? Да только оттуда, дорогие мои! От испуга перед возрождающейся Россией! А кого вы боитесь? Ту Россию, которая вас всегда спасала? Вы при Наполеоне положили всю Европу под пулеметы и под сабли! И вас Россия спасла от великого нашествия. Вы при Гитлере вновь решили брякнуть и бряцнуть оружием! И вас никто не спас, кроме России! И сегодня она вновь сильна! И если у вас ни у кого не хватило ума на разжигающиеся пожары в Африке, и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке, и вы ничего не сделали кроме провоцирования конфликтов, туда пришла вновь великая Россия! И вот они уже ростки назревающего мира в Африке и согласия!
Такой была речь Королева на Дне народного единства осенью прошлого года.
Что ж, сторонники такого «историзма» и текущего момента сейчас весьма востребованы. Оценили в Совете Федерации и бывшего липецкого губернатора.
5 760
Большой ученый
полудурок
ттт
Истина
цирк
Стыдно просто