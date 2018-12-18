Общество

34 минуты назад

«Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу!»

5 760
#Олег Королев
«Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу!»

Олег Королев стал членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Вот те раз! Месяц раздумий - и Олег Королев стал членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности! А мы-то думали, что бывший липецкий губернатор станет членом других структур Совфеда. Например, Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (чтобы повсеместно продвигать сельскохозяйственные кооперативы, созданием которых он все уши президенту и членам правительства прожужжал, да и охотник он знатный). Ну, или Комитета по науке, образованию и культуре (экс-глава региона - доктор наук, если кто вдруг забыл).

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Впрочем, «ястребов» он тоже не подведет. Вспомним, что в 2012 году во время открытия в Усмани сборочного цеха малой авиации (впоследствии он накрылся медным тазом), губернатор сел за штурвал манипулятора и, как говорят, продемонстрировал взлет и ровное парение. Еще будучи в условном воздухе, Королев тогда сообщил находившимся рядом и наблюдавшим его полет журналистам, что во время службы в армии, а служил Олег Петрович, по его признанию - в разведке, его обучали угонять самолеты.

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Периодически, кстати, Олег Королев на публичных мероприятиях вспоминал славные странички прошлого России. Чингисхан, Наполеон и Гитлер - вот те три головы международной гидры, которые губернатор нещадно рубил на всех митингах. Мол, Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась. А сейчас Россия - сильна и непобедима, и это понимают даже наши недруги:

- Откуда сегодняшние санкции против России? Да только оттуда, дорогие мои! От испуга перед возрождающейся Россией! А кого вы боитесь? Ту Россию, которая вас всегда спасала? Вы при Наполеоне положили всю Европу под пулеметы и под сабли! И вас Россия спасла от великого нашествия. Вы при Гитлере вновь решили брякнуть и бряцнуть оружием! И вас никто не спас, кроме России! И сегодня она вновь сильна! И если у вас ни у кого не хватило ума на разжигающиеся пожары в Африке, и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке, и вы ничего не сделали кроме провоцирования конфликтов, туда пришла вновь великая Россия! И вот они уже ростки назревающего мира в Африке и согласия!

Такой была речь Королева на Дне народного единства осенью прошлого года.

Что ж, сторонники такого «историзма» и текущего момента сейчас весьма востребованы. Оценили в Совете Федерации и бывшего липецкого губернатора.
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#Олег Королев

Комментарии (6)

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Большой ученый

7 секунд назад
Истине, о его умище уже по всей стране легенды ходят. Ему бы академию наук возглавить! Уж он бы направил российскую науку в русло истины. Скалигер в гробу вертелся бы, как вентилятор.
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полудурок

1 минуту назад
Стыдно просто, это у тебя каша, а вот попробуй поставить себе на службу иасторию. Гарантирую ничего не получится
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ттт

4 минуты назад
нда, боязно как то за страну стало. А может обойдется? может это только ширма? может где то там в секретных бункерах сидят секретные умные люди и принимают решения ???? страшно
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Истина

8 минут назад
Не нужно считать Королёва дурачком. Он хитрый и умный, а под дурачка специально косит, чтобы легче было свои дела поворачивать.
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цирк

11 минут назад
вот что значит фальсификация выборов, повесьте ему значок гто
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Стыдно просто

14 минут назад
Боже, какая дикая каша в башке у этого доктора наук! Это вопиющая необразованность и полное отсутствие представления о ходе исторического развития государства Российского. Он вообще в школе учился? Откуда этот псевдоисторический винегрет? Как мог такой "ученый" руководить областью?! Теперь же он будет отливать в граните в Совете Федерации. Позор!
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