Липецкая энергосбытовая компания модернизирует систему освещения НЛМК

Специалисты группы компаний ЛЭСК модернизируют системы освещения одного из крупнейших в России производителей стали Новолипецкого металлургического комбината. Работы ведутся во всех цехах НЛМК на протяжении двух лет.

На предприятии установили энергосберегающие светильники, заменили высоковольтные выключатели в ячейках, проложили новую кабельную сеть. Современные технологии способны снизить затраты комбината на электроэнергию в среднем на 80 % и на 50% на эксплуатацию системы освещения. Кроме того, новое оборудование обеспечивает комфортные и безопасные условия труда, соответствующие установленным нормам.

Энергосберегающие системы освещения установлены в цехах электроснабжения, водоснабжения, горячего и холодного проката, в доменном и конвертерном цехах. Все работы выполнены специалистами компании «под ключ» и без остановки производства.

Новые системы освещения группа компаний ЛЭСК устанавливает более 5 лет на территории области и за ее пределами. Так, новые технологии стали доступны крупным предприятиям и жителям 6 регионов страны: Белгородской, Смоленской, Калужской, Ленинградской, Липецкой областей и Краснодарского края. В городе Велиж Смоленской области специалисты группы компаний ЛЭСК заменили 612 устаревших уличных светильников на энергосберегающие. Годовое энергопотребление уменьшилось на 82%, муниципальный бюджет в итоге на освещении улиц сэкономил около 3 млн руб.

«В Туапсе наши специалисты построили новые системы освещения на 43 объектах одного из самых крупных торговых портов страны. Он обеспечивает прямые транспортные связи с 36 странами мира. Новые светодиодные светильники со сроком службы 10 лет установили в цехах, складах, гаражах и на пирсах, они потребляют на 89% электроэнергии меньше. В Калужской области установили новые светильники и оборудование в цехах крупнейшего в Центральном регионе России производителя стального проката строительного назначения НЛМК-Калуга. Потребляемая мощность светового оборудования после ремонта в прокатном цеху снизилась на 80% с 805 кВт до 159 кВт, а в электросталеплавильном цеху – на 54% с 329 кВт до 151 кВт», - отметил Сергей Воробцов, первый заместитель генерального директора ЛЭСК, непосредственно курирующий проекты энергосбережения, реализуемые группой компаний.

Оценить технические преимущества новых систем освещения можно заранее, с помощью 3D проектов, которые создают в ЛЭСК. Также возможно предварительно произвести расчет экономической выгоды и окупаемости проекта. Экономическую выгоду можно рассчитать и самостоятельно, с помощью такого простого инструмента, как калькулятор экономии электроэнергии на сайте группы www.lesk.ru .

Группа компаний ЛЭСК реализует и другие энергосберегающие проекты, например, устанавливает на предприятиях:

• автоматизированные системы технического учета, с помощью которых предприятие может выявить и контролировать источники основные расходы на энергоресурсы;







• автоматизированные системы коммерческого учета, с помощью которых предприятие может контролировать корректность счетов, выставляемых ресурсоснабжающими организациями

Так, например, в торговом порту Санкт-Петербурга установили автоматизированную систему

технического учета. С её помощью предприятие сможет оптимизировать график потребления электричества, теплоэнергии и воды, устранить их нерациональных расход и предотвратить аварийные ситуации на энергосетях. По предварительным данным новое оборудование поможет порту Санкт-Петербурга экономить около 9,5 млн руб. в год.

В портфолио группы компаний реализованные проекты по модернизации котельных. Так, ЛЭСК реконструировала котельную дома культуры в селе Бигильдино Данковского района. Устаревшие электрокотлы энергетики заменили на новую газовую котельную. Дом культуры не отапливался почти три года. В здании была установлена электрическая котельная, которая потребляла 100 тыс. кВтч. в год, отопление обходилось сельскому бюджету в 600 тыс. рублей. Новое оборудование позволяет экономить на отоплении, и расходовать из местного бюджета в 4 раза меньше средств. В отличие от электрических газовых котлов не требуют присутствия персонала, котельная работает в автономном режиме. Новую котельную жители села Бигильдино получили «под ключ». ЛЭСК взяла на себя все работы по проектированию отопительной системы, покупке и установке газовых котлов, обеспечила прокладку газопровода.

Оставить заявку на оказание услуги или уточнить необходимую информацию можно по телефонам: (4742) 42-55-53, +7-980-250-45-80 и по электронной почте zakaz@lesk.ru.



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