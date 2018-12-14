Происшествия

50 минут назад

82-летнюю пенсионерку обокрали под видом проверки газовой плиты

419
#кража
82-летнюю пенсионерку обокрали под видом проверки газовой плиты

Одна из подозреваемых в краже задержана.

13 декабря в в Липецке из дома 82-летней пенсионерки украли 53 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, пенсионерка пустила в дом на улице Бабушкина трех женщин, которые представились работницами газовой службы. Гостьи отвлекли внимание хозяйки и украли все ее деньги.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 40-летняя неработающая жительница Грязей. Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.
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#кража

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