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сегодня, 20:18

Липецкая вечЁрка: скандал в магазине, бродячие собаки и чиновники с лопатами

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: скандал в магазине, бродячие собаки и чиновники с лопатами

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона среди пользователей GOROD48 в четверг, 13 декабря.

Липчане сегодня бурно обсуждали некрасивую ситуацию в магазине. Женщину с дочерью выгнали из салона вечерних нарядов из-за фото. Эксперты уверены – липчанка должна добиться наказания для торгашей-самоуправцев.

Более сотни раз читатели высказались насчет ситуации с бродячими псами в «Университетском». В управлении главного смотрителя не отрицают проблему и заверяют, что стараются изо всех сил. Липчане видят иную картину: «Мне приходится по утрам провожать маму до остановки, чтобы уберечь ее. Собаки уже порвали на ей сапоги. Что дальше?».

Большое число отзывов собрала новость про подготовку к визиту Игоря Артамонова в театр. На борьбу со снегом и льдом с лопатами в руках вышли высокопоставленные чиновники. Такое в городе не каждый день увидишь.

Интерес вызвали планы администрации Липецка по строительству в 2019 году. В список инвестпроектов попали дороги, школы, благоустройство и детсады.  Самым дорогостоящим проектом станет строительство короткой дороги между Соколом и НЛМК. Объездная дорога от Петровского моста до Студёновской улицы протяженностью в 2,4 км обойдется примерно в 1,94 млрд рублей. У администрации Липецка в 2019 году на этот объект есть всего 1 млн рублей, его пустят на корректировку проекта строительства.
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#обзор #события #вечёрка

Комментарии (2)

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valerafromsplus

47 минут назад
Вот суть вашей вечерки. htt ps://yadi.sk/i/kkeI1ZKN4i-9cA
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valerafromsplus

сегодня, 20:30
Если читать, судя по новости слева направо и фоткам, то всё путём.
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