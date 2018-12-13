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Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине

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#собаки #жалоба #Университетский
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Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине

Причина нашествия бездомных животных — дачники и автомобилисты.

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В редакцию GOROD48 обратился липчанин Алексей, который пожаловался на стаи бродячих собак в микрорайоне «Университетский». Там у Алексея живет мать. Женщина выходит на работу примерно в четыре утра, на улице ее встречает стая агрессивных псов.

- Мы постоянно звоним в управление главного смотрителя. Толка нет! Они ждут, пока собаки кого-то загрызут?! Почему мы сами должны прогонять из района псов? - недоумевает Алексей. - Мне приходится по утрам провожать маму до остановки, чтобы уберечь ее. Собаки уже порвали на ей сапоги. Что дальше? Кто будет работать над ситуацией?

В управлении главного смотрителя не отрицают проблемы. К ним уже поступило три заявки на отлов бездомных псов. Только сегодня утром отловили 5 собак, еще 10 поймали в пятницу и субботу, 7 и 8 декабря.

- Собаки приходят в «Университетский» с близлежащих дач и гаражного кооператива. Летом и осенью их там прикармливали, а потом бросили. Теперь псы пришли в жилой массив в поисках еды, - поясняют корень проблемы в УГС. - Бригады специалистов будут инспектировать «Университетский» и без заявок, мы держим вопрос под тщательным контролем.

В будни горожане могут сообщать о проблемах с бродячими животными по номерам УГС: 21-10-31, 21-10-34. В выходные – в диспетчерскую управления благоустройства: 33-03-66.

Напомним, первые жалобы на стаи бродячих собак в «Университетском» поступили в конце прошлой недели через соцсети. Администрация Липецка быстро отреагировала на ситуацию и уже на следующий день рапортовала о выполненной работе.

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#собаки #жалоба #Университетский
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Комментарии (35)

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око за око

1 минуту назад
собаки мстят людям за убиенных ими животных
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не все так плохо

3 минуты назад
хорошо , что у нас обезьян нет , как в Индии. а то бы они отбирали айфоны у прохожих и продукты у Пятерочки.
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Барс

5 минут назад
Собаки патрулируют район от гопоты, а то потом у вас не сапоги порвут, а шуб не будет
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****

8 минут назад
Я..., вы может и не видели, а мы видели. Радуйтесь, что на вас они еще не бросились. Эти собаки патрулируют весь Университетский микрорайон. Встретиться с ними - мало приятного.
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Елена

11 минут назад
В Турции для кошек и собак домики строят,кормят,средства собирают.Никто ни кого ни пинает, ни кусает, ни сбивает.....Есть же в мире гуманное общество. А у нас, что отношение к пожилым людям, что к инвалидам, что к детям, что к животным просто говно.
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Бывший

12 минут назад
Зоошизики собачники, примите таблетки наконец и успокойтесь. Помогайте лучше диким животным, кабанов с лосями подкармливайте в лесничествах.
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Я

16 минут назад
Я, Я не живу в Университетском. Пошла вон с моего ника.
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Цунами

16 минут назад
Почему вы решаете жить им или нет!!!!!!Господи,пусть эти нелюди пострадают и на этом свете
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Цунами

18 минут назад
За сапог предлагаешь * ????За все с нас спросят.Бумеранг прилетит однозначно
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вникаем

25 минут назад
нужно каждому ловцу тойоту камри минимум. липецкая планка решения вопросов такая. депутат Трофименков больше не будет помогать никому, после того как обидчивые мамаши пожаловались на проверку их чад по нападениям на мужчин. жалуйтесь этим - http://council.gov.ru/structure/persons/461/ +http://council.gov.ru/structure/persons/274/
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