Общество
сегодня, 13:36
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине
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Причина нашествия бездомных животных — дачники и автомобилисты.
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В редакцию GOROD48 обратился липчанин Алексей, который пожаловался на стаи бродячих собак в микрорайоне «Университетский». Там у Алексея живет мать. Женщина выходит на работу примерно в четыре утра, на улице ее встречает стая агрессивных псов.
- Мы постоянно звоним в управление главного смотрителя. Толка нет! Они ждут, пока собаки кого-то загрызут?! Почему мы сами должны прогонять из района псов? - недоумевает Алексей. - Мне приходится по утрам провожать маму до остановки, чтобы уберечь ее. Собаки уже порвали на ей сапоги. Что дальше? Кто будет работать над ситуацией?
В управлении главного смотрителя не отрицают проблемы. К ним уже поступило три заявки на отлов бездомных псов. Только сегодня утром отловили 5 собак, еще 10 поймали в пятницу и субботу, 7 и 8 декабря.
- Собаки приходят в «Университетский» с близлежащих дач и гаражного кооператива. Летом и осенью их там прикармливали, а потом бросили. Теперь псы пришли в жилой массив в поисках еды, - поясняют корень проблемы в УГС. - Бригады специалистов будут инспектировать «Университетский» и без заявок, мы держим вопрос под тщательным контролем.
В будни горожане могут сообщать о проблемах с бродячими животными по номерам УГС: 21-10-31, 21-10-34. В выходные – в диспетчерскую управления благоустройства: 33-03-66.
Напомним, первые жалобы на стаи бродячих собак в «Университетском» поступили в конце прошлой недели через соцсети. Администрация Липецка быстро отреагировала на ситуацию и уже на следующий день рапортовала о выполненной работе.
- Мы постоянно звоним в управление главного смотрителя. Толка нет! Они ждут, пока собаки кого-то загрызут?! Почему мы сами должны прогонять из района псов? - недоумевает Алексей. - Мне приходится по утрам провожать маму до остановки, чтобы уберечь ее. Собаки уже порвали на ей сапоги. Что дальше? Кто будет работать над ситуацией?
В управлении главного смотрителя не отрицают проблемы. К ним уже поступило три заявки на отлов бездомных псов. Только сегодня утром отловили 5 собак, еще 10 поймали в пятницу и субботу, 7 и 8 декабря.
- Собаки приходят в «Университетский» с близлежащих дач и гаражного кооператива. Летом и осенью их там прикармливали, а потом бросили. Теперь псы пришли в жилой массив в поисках еды, - поясняют корень проблемы в УГС. - Бригады специалистов будут инспектировать «Университетский» и без заявок, мы держим вопрос под тщательным контролем.
В будни горожане могут сообщать о проблемах с бродячими животными по номерам УГС: 21-10-31, 21-10-34. В выходные – в диспетчерскую управления благоустройства: 33-03-66.
Напомним, первые жалобы на стаи бродячих собак в «Университетском» поступили в конце прошлой недели через соцсети. Администрация Липецка быстро отреагировала на ситуацию и уже на следующий день рапортовала о выполненной работе.
35 1679
око за око
не все так плохо
Барс
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Елена
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