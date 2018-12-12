Новые технологии против новых бед: наркологи борются со «сниффингом»

В 2017 году в Липецкой области умерли от вдыхания газовых смесей три подростка, один из них — в областном центре.

Специалисты ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» сообщили об успешном тестировании современного оборудования для выявления новых видов психоактивных веществ — техника появилась в лаборатории медучреждения в 2018 году.

Использование данной методики позволит наркологам вести эффективную профилактику развития тяжелой наркологической патологии среди подростков и молодежи. Оборудование предназначено для проведения анализа на содержание в крови следов употребления газовой смеси.



Врачи предупреждают: вдыхание газовых смесей подростками, так называемый «сниффинг» — очередная беда современного общества. По данным местной наркологической службы в 2017 году в нашей области умерли после употребления газа три подростка, один из них — в Липецке.



- Все трое были, как говорится, «экспериментаторами», то есть, попробовали газовую смесь впервые в жизни. К сожалению, этот первый опыт оказался для них роковым, - говорит главный врач ГУЗ «ЛОНД» Михаил Коростин. - Многие родители все еще считают, что признак наркомании — дорожки от уколов на руках, а молодые уже придумали новый, не менее опасный способ одурманивания. В чем главный вред вдыхания газовых смесей? В том, что они состоят их углерода и водорода, то есть, по составу похожи на наши нервные клетки. Иными словами, газ тропен к клеткам нашей нервной системы и в тысячи раз токсичнее для нее, чем алкоголь — клетки нервной системы впитывают газ и перестают работать. В результате наступает слабоумие, необратимое нарушение интеллекта, человек теряет волю и критичное отношение к собственному поведению. И что самое страшное, это происходит очень быстро. Здесь суть не в опасности привыкания, даже самый первый опыт может стать последним.



Теперь, с помощью нового оборудования наркологи смогут тестировать и учащихся местных учебных заведений во время плановых ежегодных обследований (это проходит строго по согласию обследуемых), и всех подростков, попадающих в поле зрения наркологических служб по линии скорой помощи или полиции.



- Допустим, подростку стало плохо на улице или в общественном месте и его везут на скорой в стационар, у него сразу же возьмут кровь на анализ и мы немедленно сможем определить, не сниффинг ли стал причиной обморока или комы, - говорит Михаил Иванович.



Эти регулярные исследования помогут врачам застать болезнь на ранней стадии и не дать ей развиться. Важнее всего именно раннее выявление сниффинга у детей, пока его можно спасти от инвалидности, которая наступает от вдыхания газа стремительно. Главврач ГУЗ «ЛОНД» Михаил Коростин заметил, что начав «дышать» в 15 лет, годам к 16-18 можно стать полным инвалидом, не говоря уже о смертных случаях.



Медики констатируют, что подобный комплекс оборудования появился в Липецкой области впервые за всю историю работы ЛОНД, причем, ничего подобного нет ни у кого из наших ближайших «соседей». Комплект техники для определения следов газовых смесей в крови Липецкий наркодиспансер получил как победитель грантовой программы «Стальное дерево» от ПАО НЛМК и фонда «Милосердие».



По данным ежегодного мониторинга наркологических служб в Липецкой области, группа риска по употреблению психоактивных средств — подростки от 15 до 19 лет. Именно в этом возрасте происходит почти 50% первых проб опасных для здоровья веществ. Причем, при общем снижении количества наркопотребителей среди населения, заболеваемость в этой возрастной группе растет.



Ежедневно специалисты химико-токсикологической лаборатории ГУЗ «ЛОНД» делают от 100 до 150 исследований на содержание в анализах граждан психоактивных веществ. Среди обследуемых — и люди, получающие право на ношение оружия или поступающие на работу в силовые структуры, и граждане, попавшие на учет в наркодиспансер, будучи задержанными в одурманенном состоянии, и учащиеся липецких школ, вузов и колледжей, проходящие добровольную проверку в рамках планового скрининга.





