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Департамент скандально известной Ольги Глацких ликвидировали
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Структура станет частью нового ведомства.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев создал новое министерство образования и молодежной политики региона. В его состав войдет и департамент молодежной политики, который ранее возглавляла оскандалившаяся чиновница Ольга Глацких, сообщает «Рен-ТВ».
Как пишет «Екатеринбург-онлайн», решение официально объясняется целями «повышения эффективности деятельности государственных органов, о котором губернатор говорил на заседании правительства». Что дальше будет с карьерой Ольги Глацких в правительстве, пока неизвестно. В департаменте информполитики представителям издания сказали, что на этот счет никаких решений нет.
Напомним, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прославилась на всю страну заявлениями «государство вам ничего не должно» и «государство не просило вас рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста. Новость три дня не покидала федеральный топ «Яндекс.Новостей», а к концу недели появилась в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале». После скандала Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Чиновница была отстранена от исполнения служебных обязанностей заочно, поскольку с 4 ноября отдыхала на Сейшельских островах.
Как пишет «Екатеринбург-онлайн», решение официально объясняется целями «повышения эффективности деятельности государственных органов, о котором губернатор говорил на заседании правительства». Что дальше будет с карьерой Ольги Глацких в правительстве, пока неизвестно. В департаменте информполитики представителям издания сказали, что на этот счет никаких решений нет.
Напомним, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прославилась на всю страну заявлениями «государство вам ничего не должно» и «государство не просило вас рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста. Новость три дня не покидала федеральный топ «Яндекс.Новостей», а к концу недели появилась в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале». После скандала Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Чиновница была отстранена от исполнения служебных обязанностей заочно, поскольку с 4 ноября отдыхала на Сейшельских островах.
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