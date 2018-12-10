В столкновении «Шевроле» и «Фольксвагена» погиб человек

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб и 11 пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 декабря в Липецке на улице Гагарина «Митсубиси» с 36-летней женщиной за рулем столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 55-летнего мужчины. В ДТП пострадали водитель и пассажирка первой иномарки – с травмами их госпитализировали. Водитель второго автомобиля также получил травмы и после оказания помощи был отпущен.В тот же день в Липецке на улице Лесной 29-летний водитель «Тойоты», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 33-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель и 32-летняя пассажирка «семерки». С травмами их госпитализировали.

В Тербунском районе около пяти часов вечера на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны 51-летняя женщина за рулем «Шевроле» столкнулась с «Фольксвагеном» под управлением 52-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель второй иномарки и 30-летняя пассажирка «Шевроле» - с травмами их госпитализировали. Женщина-водитель «Шевроле» получила смертельную травму.

9 декабря в Задонском районе на автодороге Донское – Верхний Студенец 23-летний водитель «Приоры» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате сам водитель и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

В Елецком районе около четырех часов дня на трассе Елец – Талица – Красное 23-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-2109» под управлением 64-летнего мужчины. В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «девятки» - с травмой ее госпитализировали.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2507 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 15 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 169.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1660 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 133 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.