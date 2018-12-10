55 минут назад
В столкновении «Шевроле» и «Фольксвагена» погиб человек
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб и 11 пострадали.
В тот же день в Липецке на улице Лесной 29-летний водитель «Тойоты», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 33-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель и 32-летняя пассажирка «семерки». С травмами их госпитализировали.
В Тербунском районе около пяти часов вечера на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны 51-летняя женщина за рулем «Шевроле» столкнулась с «Фольксвагеном» под управлением 52-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель второй иномарки и 30-летняя пассажирка «Шевроле» - с травмами их госпитализировали. Женщина-водитель «Шевроле» получила смертельную травму.
9 декабря в Задонском районе на автодороге Донское – Верхний Студенец 23-летний водитель «Приоры» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате сам водитель и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
В Елецком районе около четырех часов дня на трассе Елец – Талица – Красное 23-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-2109» под управлением 64-летнего мужчины. В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «девятки» - с травмой ее госпитализировали.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2507 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 15 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 169.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1660 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 133 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.