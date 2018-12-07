Общество

сегодня, 09:15

Липчанам предлагают обсудить толерантность в … Магадане

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#опрос #референдум
Липчанам предлагают обсудить толерантность в … Магадане

В приложении электронного референдума произошел сбой.

Пользователям мобильного приложения городского электронного референдума «Открытый Липецк» предложили оценить толерантность в Магадане. За ответы на этот опрос респондентам добавят 8 баллов. Вопросы связаны оценкой применяемых мер по развитию межэтнических и межконфессиональных отношений.

- В мобильном приложении произошёл технический сбой. Мы свяжемся с разработчиками приложений и потребуем как его устранения, так и недопущения повторения ситуации, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.

Электронный референдум «Открытый Липецк» существует с 2016 года. Это приложение для тех, кто хочет принять участие в управлении городом и повлиять на принимаемые властями решения. Пользователям предлагают обсудить важные для города вопросы. Высказывая свое мнение, липчане влияют на решение общественно значимых городских проблем. За участие в опросах респонденты получают баллы, которые можно обменять на сувениры, саженцы, билеты в зоопарк, музей или театр, абонемент в бассейн и другое.
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#опрос #референдум

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