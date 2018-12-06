Жителей «Университетского» донимают стаи собак

С десяток особей носящихся по парковке с лаем сняли на видео

В сообществе микрорайона «Университетский» жители выложили видео со стаей собак.

«Белянского 2,4 полночи гавкают. И что-то как-то вечером уже и выйти страшно»;

«Мы с мужем катались на велосипеде летом, так вот как раз из за собак я и развернулась не доехав до него, действительно страшно. Стаей накинутся и хана. Может участковому сообщить? А они пусть решают»;

«Я слышала их, видела днем штук 5,не думала что там такая стая. Летом, знаю, девчонки звонили куда-то, собаки вроде пропали. А тут опять»;

«Надо это видео на сайт новому ВРИО Артамонову отправить, а ведь это со стройки недостроенного дома 32А между Белянского, 2 и Замятина 1.Аа ведь внутри домов Детский сад»;

«Мне кажется не с этой стройки. Там вроде давно нет работ. Они всё время бегут в гаражи. А летом они тусили на стадионе. Может с Елецких строек пришли. Или садов, летом там их кормили, зимой все прибежали ближе к мусоркам»;

«Очень страшно, они огромные! Сегодня убегали от них с чихуашками. Теперь совсем негде гулять с собаками. Так мы уходили подальше, а сейчас страшно за свою жизнь», - комментируют жители.