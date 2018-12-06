Происшествия

55 минут назад

Жителей «Университетского» донимают стаи собак

12 729
#собаки #стаи
Жителей «Университетского» донимают стаи собак

С десяток особей носящихся по парковке с лаем сняли на видео

В сообществе микрорайона «Университетский» жители выложили видео со стаей собак.

«Белянского 2,4 полночи гавкают. И что-то как-то вечером уже и выйти страшно»;

«Мы с мужем катались на велосипеде летом, так вот как раз из за собак я и развернулась не доехав до него, действительно страшно. Стаей накинутся и хана. Может участковому сообщить? А они пусть решают»;

«Я слышала их, видела днем штук 5,не думала что там такая стая. Летом, знаю, девчонки звонили куда-то, собаки вроде пропали. А тут опять»;

«Надо это видео на сайт новому ВРИО Артамонову отправить, а ведь это со стройки недостроенного дома 32А между Белянского, 2 и Замятина 1.Аа ведь внутри домов Детский сад»;

«Мне кажется не с этой стройки. Там вроде давно нет работ. Они всё время бегут в гаражи. А летом они тусили на стадионе. Может с Елецких строек пришли. Или садов, летом там их кормили, зимой все прибежали ближе к мусоркам»;

«Очень страшно, они огромные! Сегодня убегали от них с чихуашками. Теперь совсем негде гулять с собаками. Так мы уходили подальше, а сейчас страшно за свою жизнь», - комментируют жители.

12 729
#собаки #стаи

Комментарии (12)

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Б

1 минуту назад
Cunac, Собаки не виноваты , Botox не Путин не виноват , Виноватых вообще нет , Просто Россия отстойная страна , В этой стране отстойный президент , Ну не виноват он , Виноваты бояре , Они гадкие сволочи , А Путин хороший , Ну этих сволочей назначал Путин ,А он - то не виноват, Вот и получается виноватых нет , Виноваты тупорылые россияне , 18 марта голосовавших за Путина !!! С наступающим новым голодным годом !!!
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рафик

4 минуты назад
просто у нех шаурмячной,поэтому много собак.Все решается просто
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Cunac

7 минут назад
В кооперативе Мехземстрой на 4 микрорайоне тоже самое, начальство и охрана коопервтива подкармливает бродячих псов. В сентябре шел с сыном через главный шлагбаун в гараж, думал собаки нас загрызут целая стая. Спасибо знакомый на машине нас спас в буквальном смысле этого слова. Так трое самых отчаянных псов гнались за нами до заправки шел. А рядом больница , да и вобще ходит много людей.
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Алкаш

8 минут назад
Какие жильцы, такие и собаки… Голодные и бездомные. (Квартира в ипотеку — это квартира банка).
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Р

13 минут назад
А почему молчит Трофимен , Убийца собак ,Депутат кланов единороssсосни !???
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Гав

16 минут назад
Зоошиза их подкармливает из-за этогособаки стремительно размножаются. Даже на этом сайте полно зоошизиков
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аналитик

21 минуту назад
Стаи бродячих собак порождают люди которые взяли собаку и выбросили на улицу
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Блохастик

34 минуты назад
Вызывайте бригаду отлова. 2 миллиона за отстрел Шариков уже уплочено.
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гость я

34 минуты назад
Что-то зоопридурки молчат и не спешат рассказывать нам, что это мы все виноваты: понабрали дворняжек, а потом резко всех выбросили и что мы все им должны построить приют для 2000 "собачек"? Ну ничего, сейчас подтянутся и залают.
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ОГО

41 минуту назад
Во главе с зоозащитниками?
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