Липчанин обматерил судью во время заседания по разделу имущества

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Советскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего липчанина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи).

По данным следствия, 17 октября при рассмотрении гражданского иска в здании Советского районного суда о разделе совместно нажитого имущества ответчик вступил в полемику с председательствующей судьей. Он высказал в адрес судьи фразу, содержащую грубую нецензурную брань. О противоправных действиях ответчика судья заявила в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину фигурант не признает, выдвигая свою версию произошедшего. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства, идет сбор и фиксация доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также виновному могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.