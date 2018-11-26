Общество

35 минут назад

В Липецком районе в аварии пострадала водитель ВАЗа

5 826
В Липецком районе в аварии пострадала водитель ВАЗа

Возле села Вербилово столкнулись ВАЗ и "Мазда"

Авария произошла на заснеженной дороге. ВАЗ на летней резине на спуске начало заносить, водитель "Мазды" начал уходить от столкновения, но ВАЗ врезался в "Мазду", от чего иномарку отбросило на дорожное ограждения.

Водитель "Мазды" не пострадал, от травм его уберегли подушки безопасности. А вот женщине-водителю ВАЗ-2111 повезло меньше, она разбила лицо и получила различные травмы. Женщина госпитализирована.
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Комментарии (5)

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елена

1 минуту назад
Вот дура так ей и надо.По накупят говна и ездят на летней резине да еще и без страховки.Жалко иномарку
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бабай

4 минуты назад
а дороги чистить не пробовали? а то посыпят на снег и все, только после етой посыпки на дороге как на коньках
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Алексей. А.

21 минуту назад
гость, да тут половина на летней да талого ждут, что ждут хз! Теперь из за своей глупости на бабло попала!
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Вопрос

24 минуты назад
Глаза и ум у водятлов есть? Ну не успел поменять резину,а снег выпал,-сиди дома. Нет,прутся на своих корытах,рискуют ,до кучи разбивая чужие.
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гость

25 минут назад
из-за таких дур на летней резине страдают нормальные автомобилисты, прогноз за неделю писал что сегодня ночью будет снег, могла бы и переобуться, да и не хрен было за руль тогда садиться
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