В Липецком районе в аварии пострадала водитель ВАЗа

Возле села Вербилово столкнулись ВАЗ и "Мазда"

Авария произошла на заснеженной дороге. ВАЗ на летней резине на спуске начало заносить, водитель "Мазды" начал уходить от столкновения, но ВАЗ врезался в "Мазду", от чего иномарку отбросило на дорожное ограждения.



Водитель "Мазды" не пострадал, от травм его уберегли подушки безопасности. А вот женщине-водителю ВАЗ-2111 повезло меньше, она разбила лицо и получила различные травмы. Женщина госпитализирована.

